Szokująca scena w "Na Wspólnej". Jagoda oskarży Grega o pobicie matki

Przerażający widok w "Na Wspólnej". Kołnierz ortopedyczny Eweliny i cynizm Grega

Najnowszy epizod "Na Wspólnej" przyniesie kolejne dramaty w rodzinie Kalskich. Jagoda wpadnie w osłupienie, gdy dostrzeże swoją matkę z założonym kołnierzem ortopedycznym, objętą przez Grega. Nastolatka nie będzie miała wątpliwości, kto jest winny takiego stanu rzeczy. Wiedząc o terrorze psychicznym, jaki ojciec od dłuższego czasu funduje matce za murami ich domu, dziewczyna szybko połączy fakty. Teraz do znęcania psychicznego dojdzie jeszcze fizyczna przemoc, co przelało czarę goryczy.

Zbuntowana szesnastolatka nie będzie zamierzała udawać, że wszystko jest w porządku. W 4273. odcinku odważnie skonfrontuje się z ojcem, wyrzucając mu jego agresywne zachowanie. Greg jednak zbagatelizuje jej oskarżenia. Zamiast skruchy, na jego twarzy pojawi się jedynie cyniczny, pełen wyższości uśmiech, który mocno będzie kontrastował z przerażeniem i przygnębieniem stojącej obok Eweliny.

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Za kulisami pozorów w "Na Wspólnej" Kalski ujawni prawdziwą naturę

W nadchodzącym odcinku bezwzględny Kalski zrobi wszystko, by utrzymać swój mroczny sekret w tajemnicy przed światem, a przede wszystkim przed własnym dzieckiem. Będzie manipulował sytuacją w taki sposób, by uciszyć żonę i zapobiec ujawnieniu prawdy. Ponieważ Jagoda nie będzie bezpośrednim świadkiem rękoczynów, Greg nadal będzie próbował grać rolę idealnego męża i ojca. Jednak jego maska zacznie pękać, a córka coraz wyraźniej będzie dostrzegać kłamstwo.

Prawdziwa natura domowego oprawcy ujawni się w pełni, gdy tylko nastolatka zniknie im z oczu. W 4273. odcinku, zaraz po odejściu Jagody, Kalski brutalnie chwyci żonę za nadgarstek, z powrotem sprowadzając na nią strach i szantaż. Będzie ją szarpał i zastraszał, dając do zrozumienia, że jej koszmar daleki jest od zakończenia.

Mordercze plany Grega w "Na Wspólnej" Jagoda stanie do walki o życie matki

Kolejne epizody nie przyniosą Ewelinie ulgi, ponieważ sadystyczny mąż nie zaprzestanie fizycznego i psychicznego terroryzowania żony. Zdesperowana kobieta, nie mogąc dłużej znieść tego piekła, podejmie w końcu dramatyczną decyzję o ucieczce. Z pomocą przyjdzie jej Weronika Roztocka (Renata Dancewicz), która zaoferuje schronienie i pomoc w pakowaniu rzeczy. Ewelina wreszcie przyjmie wyciągniętą do niej pomocną dłoń, próbując oswobodzić się z rąk oprawcy.

Niestety, Greg nie pozwoli tak łatwo odejść swojej ofierze i szybko sprowadzi ją z powrotem. W 4281. odcinku sytuacja osiągnie krytyczny punkt, gdy rozwścieczony mąż posunie się do ostateczności – będzie próbował utopić Ewelinę w wannie! O krok od tragedii, w łazience pojawi się Jagoda, by powstrzymać mordercze plany ojca i ocalić życie matce. Czy ten dramatyczny incydent raz na zawsze zakończy rządy terroru Grega w ich domu? Odpowiedzi dostarczą zbliżające się odcinki.