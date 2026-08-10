Na Wspólnej. Co Dorota robiła w samolocie z Marią i Włodkiem i dlaczego pojawiła się na pogrzebie?

Dramatyczna podróż z Hiszpanii. Ziębowa umrze w 4260. odcinku

Najbliższe epizody popularnej telenoweli „Na Wspólnej” to przede wszystkim smutne wydarzenia z 4260. odcinka. Wracający z Półwyspu Iberyjskiego Włodek i Maria znajdą się w samym centrum koszmaru. Podróż w przestworzach od początku nie będzie sprzyjać Ziębowej, a w momencie pojawienia się turbulencji jej zdrowie dramatycznie się pogorszy, czego efektem będzie utrata przytomności oraz rozległy atak serca. Włodek będzie świadkiem dramatycznej walki o życie ukochanej żony.

Ocalić jej życie spróbuje znajdująca się na pokładzie lekarka, która przystąpi do szybkiej reanimacji. Czas będzie grał pierwszorzędną rolę. Nic niepodejrzewająca rodzina Ziębów będzie spokojnie oczekiwać na ich powrót na lotnisku. Radosne spotkanie przerodzi się w wielki smutek, gdy na jaw wyjdzie informacja o nagłej śmierci Marii.

Nowa bohaterka, Dorota, świadkiem rozpaczy Włodka

To tragiczne pożegnanie wpłynie na bieg akcji kolejnych odcinków w diametralny sposób. W samolocie lecącym z Hiszpanii znajdzie się również nowa postać – grająca rolę Doroty Zakrzewskiej Edyta Jungowska. Będzie ona obserwatorem tragedii, z jaką przyjdzie zmierzyć się Włodkowi. Choć w pierwszej chwili jej obecność na pokładzie uznawana będzie za zbieg okoliczności, słowa, które padły z ust aktorki kreującej tę rolę, dodają całej historii dodatkowego smaczku.

Edyta Jungowska dzieli się szczegółami na temat Doroty Zakrzewskiej

Edyta Jungowska zdradziła w wywiadzie na planie zdjęciowym „Na Wspólnej” rąbek tajemnicy o swojej roli i opowiedziała o pierwszym spotkaniu Doroty i Włodka.

– Moja postać nazywa się Dorota Zakrzewska i pojawia się nagle w samolocie, kiedy Maria i Włodek wracają z Hiszpanii i kiedy rozgrywa się cały dramat. Tutaj na cmentarzu zjawia się tak naprawdę przypadkowo, albo i nie. Zobaczymy, jak to się wszystko dalej potoczy

Najbardziej zastanawiające wydaje się być drugie zdanie wypowiedziane przez artystkę. Jungowska ani nie potwierdziła, ani nie zaprzeczyła temu, że pojawienie się na cmentarzu jej postaci będzie niefortunnym przypadkiem. Nowa postać wprowadzona w szeregi rodziny Ziębów może kryć w sobie tajemnicę, którą producenci powoli odkryją przed widzami.

Pamiątkowa więź między wdowcem a nową postacią

Obecność Doroty Zakrzewskiej nie zakończy się na niefortunnym przelocie. Edyta Jungowska pojawi się także na pogrzebie Ziębowej. Tam znów skrzyżują się jej losy ze zrozpaczonym mężem Marii, a ich relacja nabierze nowego znaczenia. Dorota znajdzie się w posiadaniu wyjątkowej rzeczy z nieszczęśliwego lotu, która miała zaginąć. Owa pamiątka zostanie przekazana nowej znajomej i to właśnie ten mały niuans sprawi, że Włodek zbliży się z nową postacią, a Zakrzewska odegra kluczową rolę w dalszym życiu rodziny Ziębów.

Powrót na stałe do ojczyzny

Gwiazda poinformowała także o tym, że postać, w którą się wciela, zostanie z nami na dłużej. Dorota Zakrzewska po długim pobycie w hiszpańskim państwie postanowi powrócić na stałe do ojczyzny.

– Postać wraca do Polski, długi czas jest na emigracji w Hiszpanii i będziemy pewnie, mam taką nadzieję, śledzić jej losy tutaj w Polsce. Na pewno postać pojawi się w barze, który prowadzili razem Włodek i Maria. Zresztą doświadczenia tej postaci z Hiszpanii tutaj mocno pomogą i wesprą pana Włodka

Z wypowiedzi Jungowskiej można wywnioskować, że po tragedii Marii Zakrzewska zostanie bardzo ważnym wsparciem w życiu roztrzęsionego wdowca. W dodatku wiedza nabyta za granicą przez jej bohaterkę bardzo pomoże Ziębie, dając kobiecie szansę na lepsze relacje z całą rodziną.

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