Szokująca prawda Wójcika z "M jak miłość". Wyjawi Chodakowskiej wstrząsający sekret o swojej żonie

Kiedy i gdzie oglądać 1923. odcinek serialu „M jak miłość”? Emisja 7.04.2026 r. w TVP2

Najnowszy, 1923. odcinek hitu „M jak miłość” ponownie wrzuci Wójcika w sam środek napiętych wydarzeń rozgrywających się w medycznej placówce Olka. Na początku sylwetka tego mężczyzny generowała spory niepokój, sprawiając wrażenie osoby mocno podejrzanej i skłonnej do konfliktów, jednak z czasem okazało się, że jego głównym motywem działania jest ojcowska troska o chorego potomka. Obecnie to właśnie Olek i Aneta stanowią jedyny personel, który zdobył jego bezwzględne zaufanie. Niedługo widzowie przekonają się, jak ten twardy na pozór ojciec dzieli się z Chodakowską niezwykle osobistymi fragmentami własnego życiorysu.

Serialowy Wójcik w 1923. odcinku obnaży przed Anetą bolesną przeszłość swojej małżonki

Mocno strzeżony sekret Wójcika doczeka się finału podczas 1923. odsłony serialu „M jak miłość”. To właśnie wtedy bohater otwarcie opowie Anecie o okolicznościach utraty swojej partnerki oraz o głębokim urazie, który skutecznie blokował jego zaufanie do środowiska lekarskiego. Płynące z jego ust słowa udowodnią, że wizerunek zimnego, kalkulującego przedsiębiorcy to jedynie pancerz obronny, maskujący potężny ból i nierozprzepracowane, skrywane przed światem przeżycia.

W nadchodzącym wydaniu „M jak miłość” Wójcik złoży swoje szczere zwierzenia na ręce wyłącznie jednej osoby – Anety. Zszokowana Chodakowska stanie się tym samym jedyną powierniczką wstrząsających faktów z dawnych lat tego pacjenta. Posiadanie wspólnego, intymnego sekretu ma szansę błyskawicznie zacieśnić ich znajomość. Mężczyzna zyska pewność, że lekarka dochowa milczenia, a w razie nagłego kryzysu w klinice nie zawaha się wyciągnąć do niego pomocnej dłoni.

Zaskakujące wsparcie Wójcika dla Olka w walce z nowym kierownikiem placówki

W tym samym, 1923. epizodzie „M jak miłość” nie zabraknie spięć na linii Olek – Aleksander Sowiński (grany przez Mikołaja Krawczyka). Specyficzny styl zarządzania nowego dyrektora oraz jego budzące wątpliwości kroki zawodowe będą nieustannie wyprowadzać Chodakowskiego z równowagi. Wszystko wskazuje na to, że Wójcik po raz kolejny nie pozostanie bierny i zaoferuje nie tylko ramię Anecie, ale też konkretną interwencję w służbowe perypetie Olka, analogicznie do sytuacji z przeszłości.

Najbliższy, 1923. odcinek produkcji „M jak miłość” ostatecznie udowodni wielowymiarowość bohatera granego przez Kornackiego. Widzowie przestaną go postrzegać jako sztampowego i owianego złą sławą gangstera, a dostrzegą w nim poturbowanego przez los człowieka, który na co dzień mierzy się z demonami niewyobrażalnej, osobistej tragedii.