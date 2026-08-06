Sadysta Greg dopuści się najgorszego? Przerażające sceny w łazience w "Na Wspólnej"

"Na Wspólnej" odc. 4281: Greg brutalnie będzie znęcał się nad żoną

W najnowszym, 4281 odcinku "Na Wspólnej", dom Kalskich stanie się miejscem kolejnego dramatu. Greg przekroczy kolejną granicę – od przemocy psychicznej przejdzie do fizycznej. Najpierw będzie terroryzował żonę przed spotkaniem z Weroniką (Renata Dancewicz) i Lwem (Przemysław Sadowski), a potem zgotuje jej piekło za potajemny kontakt z prawniczką, która załatwi Ewelinie wsparcie terapeuty na cito.

Przemocowa spirala nakręci się jeszcze bardziej. Skutkiem brutalności męża będzie u Eweliny kołnierz ortopedyczny. Kobieta, doprowadzona na skraj załamania, w końcu podejmie próbę ucieczki z pomocą Roztockiej. Niestety, sadysta nie da za wygraną i siłą sprowadzi ją z powrotem. Wściekły z powodu jej buntu, w 4281 odcinku posunie się do najgorszego.

Greg zaatakuje bezbronną Kalską podczas kąpieli

Kulminacja dramatu nastąpi, gdy Ewelina będzie próbowała zrelaksować się w wannie. Do łazienki wtargnie jej mąż. Początkowo będzie się tylko przyglądał, ale w pewnym momencie straci nad sobą kontrolę, rzuci się na żonę i zacznie z całej siły zaciskać dłonie na jej szyi. Przerażona Kalska podejmie rozpaczliwą walkę o życie, jednak przewaga fizyczna wysportowanego kardiochirurga okaże się miażdżąca.

Kiedy Ewelina zacznie opadać z sił, sadysta postanowi ją utopić. Tragiczny finał w 4281 odcinku "Na Wspólnej" przerwie dopiero niespodziewana interwencja córki pary, Jagody (Laura Zawadka). Zaniepokojona odgłosami szamotaniny nastolatka chwyci za nóż i wpadnie do łazienki, by nakryć ojca na próbie morderstwa matki. Zszokowana dziewczyna natychmiast zareaguje.

Córka ratuje Ewelinę! Co stanie się z Gregiem?

Jagoda doskonale będzie zdawała sobie sprawę z tego, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Widok matki w kołnierzu ortopedycznym nie pozostawi jej złudzeń co do tego, że ojciec jest oprawcą. Choć wcześniej zarzucała mu kłamstwa i maskowanie prawdy, zastraszona Ewelina milczała. W 4281 odcinku "Na Wspólnej" maska Kalskiego wreszcie opadnie na oczach nastolatki.

Widząc dusząca się matkę, dziewczyna bez wahania rzuci się na ojca z impetem. Greg straci równowagę i upadnie na podłogę, co pozwoli Ewelinie nabrać powietrza. Otwarte pozostaje pytanie, czy zdesperowana nastolatka użyje noża i czy to tyran ostatecznie straci życie? Zrozpaczona Kalska i jej córka, uciekające później w ramiona Weroniki i Lwa, zwiastują szokujący zwrot akcji. Los Grega wyjaśni się wkrótce.

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