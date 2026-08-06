Koniec wymówek. Igor z "Na Wspólnej" zostawi zapłakaną Julkę na odwyku

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-08-06 17:27

W 4238. odcinku "Na Wspólnej" uzależniona Julka (Maja Oświecińska) ostatecznie trafi na odwyk. Choć zdemaskowana przez ojca (Jakub Wesołowski) nastolatka zrzuci winę na Leona (Borys Otawa), by uniknąć leczenia, Nowak nie odpuści. Zapłakana dziewczyna nie wymiga się od ośrodka terapii uzależnień.

Igor Nowak z córką Julką w ośrodku terapii uzależnień. O dramacie bohaterów Na Wspólnej przeczytasz na Eska.
Autor: TVN/TOMASZ URBANEK/ Materiały prasowe x-news Koniec wymówek. Igor z "Na Wspólnej" zostawi zapłakaną Julkę na odwyku

Igor dowie się o uzależnieniu Julki. Córka trafi na odwyk w serialu "Na Wspólnej"

W 4283. odcinku "Na Wspólnej" skończy się taryfa ulgowa dla uzależnionej córki Igora. Nowak nie zrezygnuje z walki o jej zdrowie, gdy ostatecznie uświadomi sobie, że to narkotyki są powodem problemów dziewczyny. I chociaż Julka zacznie szantażować ojca targnięciem się na swoje życie, gdy tylko usłyszy o odwyku, Nowak siłą spróbuje wymusić na niej leczenie.

Dziewczyna nie podda się jednak bez walki i w 4283. odcinku "Na Wspólnej" zrzuci winę na Leona. Zdenerwowany Igor skieruje swoje pretensje w stronę chłopaka, a jego córka wykorzysta zamieszanie. Kupi kolejne narkotyki, za które zapłaci pieniędzmi skradzionymi z domu Ostrowskich. Diler bez wahania sprzeda jej towar. Chociaż Nowakównej początkowo uda się zmanipulować ojca, w końcu miarka się przebierze.

Julka w ośrodku uzależnień w 4283. odcinku "Na Wspólnej"

Igor w końcu postanowi działać i w 4283. odcinku "Na Wspólnej" osobiście zaprowadzi Julkę do ośrodka terapii uzależnień. Na miejscu spotkają się z szefem placówki, który przedstawi im rygorystyczne zasady, co zdecydowanie nie przypadnie do gustu nastolatce.

Julka, próbując uniknąć leczenia, zaleje się łzami i spróbuje przekonać ojca, by zabrał ją do domu. Nowak jednak nie ulegnie jej manipulacjom w 4283. odcinku "Na Wspólnej". Będzie zdawał sobie sprawę, że jedynym sposobem na ratunek dla córki jest zamknięty ośrodek.

Nowak nie będzie miał wyboru. Igor z "Na Wspólnej" zostawi córkę na odwyku

Sytuacja w 4283. odcinku "Na Wspólnej" przypomni mu historię jego chorej partnerki, Anki (Sonia Mietielica). Ona również nie widziała problemu w swoim zachowaniu, gdy podtruwała Jasia (Kazio Wierzbicki), i broniła się przed zakładem psychiatrycznym. Ostatecznie jednak Igor musiał ją tam umieścić, a z Julką będzie podobnie.

W 4283. odcinku "Na Wspólnej" Igor wyjdzie z ośrodka sam. W placówce spotka również Wiolę (Tamara Arciuch), zmagającą się z uzależnieniem swojego dziecka. Jej sytuacja będzie jednak znacznie trudniejsza, ponieważ straci już wpływ na córkę. Tymczasem Julka, dzięki interwencji ojca, będzie miała jeszcze szansę wyjść z nałogu.

Na Wspólnej, odcinek 4283: Uzależniona Julka w końcu wyląduje na odwyku! Igor nie odpuści córce - ZDJĘCIA
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