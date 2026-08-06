Koniec wymówek. Igor z "Na Wspólnej" zostawi zapłakaną Julkę na odwyku

Igor dowie się o uzależnieniu Julki. Córka trafi na odwyk w serialu "Na Wspólnej"

W 4283. odcinku "Na Wspólnej" skończy się taryfa ulgowa dla uzależnionej córki Igora. Nowak nie zrezygnuje z walki o jej zdrowie, gdy ostatecznie uświadomi sobie, że to narkotyki są powodem problemów dziewczyny. I chociaż Julka zacznie szantażować ojca targnięciem się na swoje życie, gdy tylko usłyszy o odwyku, Nowak siłą spróbuje wymusić na niej leczenie.

Dziewczyna nie podda się jednak bez walki i w 4283. odcinku "Na Wspólnej" zrzuci winę na Leona. Zdenerwowany Igor skieruje swoje pretensje w stronę chłopaka, a jego córka wykorzysta zamieszanie. Kupi kolejne narkotyki, za które zapłaci pieniędzmi skradzionymi z domu Ostrowskich. Diler bez wahania sprzeda jej towar. Chociaż Nowakównej początkowo uda się zmanipulować ojca, w końcu miarka się przebierze.

Julka w ośrodku uzależnień w 4283. odcinku "Na Wspólnej"

Igor w końcu postanowi działać i w 4283. odcinku "Na Wspólnej" osobiście zaprowadzi Julkę do ośrodka terapii uzależnień. Na miejscu spotkają się z szefem placówki, który przedstawi im rygorystyczne zasady, co zdecydowanie nie przypadnie do gustu nastolatce.

Julka, próbując uniknąć leczenia, zaleje się łzami i spróbuje przekonać ojca, by zabrał ją do domu. Nowak jednak nie ulegnie jej manipulacjom w 4283. odcinku "Na Wspólnej". Będzie zdawał sobie sprawę, że jedynym sposobem na ratunek dla córki jest zamknięty ośrodek.

Nowak nie będzie miał wyboru. Igor z "Na Wspólnej" zostawi córkę na odwyku

Sytuacja w 4283. odcinku "Na Wspólnej" przypomni mu historię jego chorej partnerki, Anki (Sonia Mietielica). Ona również nie widziała problemu w swoim zachowaniu, gdy podtruwała Jasia (Kazio Wierzbicki), i broniła się przed zakładem psychiatrycznym. Ostatecznie jednak Igor musiał ją tam umieścić, a z Julką będzie podobnie.

W 4283. odcinku "Na Wspólnej" Igor wyjdzie z ośrodka sam. W placówce spotka również Wiolę (Tamara Arciuch), zmagającą się z uzależnieniem swojego dziecka. Jej sytuacja będzie jednak znacznie trudniejsza, ponieważ straci już wpływ na córkę. Tymczasem Julka, dzięki interwencji ojca, będzie miała jeszcze szansę wyjść z nałogu.

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