„Strażnik Teksasu” wraca do telewizji. Chuck Norris znów w akcji

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
2026-02-23 11:28

To serial, który dla wielu widzów był obowiązkowym punktem dnia i symbolem lat 90. „Strażnik Teksasu” wraca na ekrany, przypominając, dlaczego Chuck Norris stał się ikoną kina akcji i bohaterem niezliczonych internetowych żartów. Powrót kultowej produkcji to nie tylko sentymentalna podróż, ale też okazja, by sprawdzić, czy legenda wciąż działa tak samo mocno. Dla jednych to wspomnienie młodości, dla innych - pierwsza szansa, by zobaczyć, skąd wziął się fenomen nieustraszonego sierżanta Walkera.

„Strażnik Teksasu” wraca do telewizji. Chuck Norris znów w akcji

i

Autor: Zoom TV Chuck Norris w czarnym kowbojskim kapeluszu i szarym marynarce. Na jego twarzy widać zarost, a spojrzenie jest poważne. Ikona kina akcji, znany z roli Cordella Walkera w "Strażniku Teksasu". Więcej o powrocie serialu dowiesz się na Super Seriale.

O czym jest „Strażnik Teksasu”?

„Strażnik Teksasu” to serial kryminalno-sensacyjny, którego głównym bohaterem jest Cordell Walker - bezkompromisowy stróż prawa patrolujący stan Teksas. Każdy odcinek przynosi nową sprawę, a Walker konsekwentnie staje po stronie sprawiedliwości. Produkcja opiera się na wyraźnym podziale na dobro i zło. Dynamiczne sceny walki, moralne przesłanie i charyzmatyczny bohater sprawiły, że serial zyskał status kultowego. Walker stał się symbolem siły, lojalności i niezłomności - bohaterem, który zawsze doprowadza sprawę do końca.

Kim jest Chuck Norris?

Carlos Ray „Chuck” Norris urodził się w 1940 roku w Oklahomie. Służba w United States Air Force zaprowadziła go do Korei Południowej, gdzie zainteresował się sztukami walki. To właśnie tam rozpoczęła się jego droga do mistrzowskiego poziomu w karate.

Te polskie filmy staną się kultowe? Sonia Bohosiewicz o rodzimej komedii | WYWIAD

Po powrocie do USA założył szkoły sztuk walki i zdobył tytuły mistrza świata. Do jego uczniów należały znane osobistości, m.in. Steve McQueen, który namówił go do rozpoczęcia kariery filmowej. Norris trafił do Hollywood, pracował u boku Bruce’a Lee, a następnie stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów kina akcji. Największą popularność przyniosła mu rola sierżanta Walkera w serialu „Strażnik Teksasu”.

Skąd wziął się fenomen „Chuck Norris Facts”?

Wizerunek aktora jako niezniszczalnego twardziela szybko przeniknął do internetu. Tak narodziły się słynne „Chuck Norris Facts” – humorystyczne, przesadzone „fakty” o jego nadludzkich możliwościach. Absurdalne hasła zaczęły krążyć po forach internetowych, a później trafiły do programów telewizyjnych i mediów na całym świecie. Norris z dystansem podszedł do zjawiska i ostatecznie wydał nawet własną książkę inspirowaną tym fenomenem.

Polecany artykuł:

"Strażnik Teksasu". Chuck Norris po latach. Zrezygnował z kariery dla... miłośc…

Gdzie oglądać „Strażnika Teksasu”?

Serial „Strażnik Teksasu” można oglądać w Zoom TV od poniedziałku do piątku o godzinie 19:00. Powtórki emitowane są w weekendy od godziny 15:00.

Powrót kultowej produkcji to szansa, by jeszcze raz zanurzyć się w świecie, w którym sprawiedliwość zawsze zwycięża - a Chuck Norris nigdy się nie spóźnia.

QUIZ. Chuck Norris kończy 81 lat. Znasz dowcipy o bohaterze "Strażnika Teksasu"?
Pytanie 1 z 15
Co potrafi zrobić Chuck Norris?
chuck norris