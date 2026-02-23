O czym jest „Strażnik Teksasu”?

„Strażnik Teksasu” to serial kryminalno-sensacyjny, którego głównym bohaterem jest Cordell Walker - bezkompromisowy stróż prawa patrolujący stan Teksas. Każdy odcinek przynosi nową sprawę, a Walker konsekwentnie staje po stronie sprawiedliwości. Produkcja opiera się na wyraźnym podziale na dobro i zło. Dynamiczne sceny walki, moralne przesłanie i charyzmatyczny bohater sprawiły, że serial zyskał status kultowego. Walker stał się symbolem siły, lojalności i niezłomności - bohaterem, który zawsze doprowadza sprawę do końca.

Kim jest Chuck Norris?

Carlos Ray „Chuck” Norris urodził się w 1940 roku w Oklahomie. Służba w United States Air Force zaprowadziła go do Korei Południowej, gdzie zainteresował się sztukami walki. To właśnie tam rozpoczęła się jego droga do mistrzowskiego poziomu w karate.

Po powrocie do USA założył szkoły sztuk walki i zdobył tytuły mistrza świata. Do jego uczniów należały znane osobistości, m.in. Steve McQueen, który namówił go do rozpoczęcia kariery filmowej. Norris trafił do Hollywood, pracował u boku Bruce’a Lee, a następnie stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów kina akcji. Największą popularność przyniosła mu rola sierżanta Walkera w serialu „Strażnik Teksasu”.

Skąd wziął się fenomen „Chuck Norris Facts”?

Wizerunek aktora jako niezniszczalnego twardziela szybko przeniknął do internetu. Tak narodziły się słynne „Chuck Norris Facts” – humorystyczne, przesadzone „fakty” o jego nadludzkich możliwościach. Absurdalne hasła zaczęły krążyć po forach internetowych, a później trafiły do programów telewizyjnych i mediów na całym świecie. Norris z dystansem podszedł do zjawiska i ostatecznie wydał nawet własną książkę inspirowaną tym fenomenem.

Gdzie oglądać „Strażnika Teksasu”?

Serial „Strażnik Teksasu” można oglądać w Zoom TV od poniedziałku do piątku o godzinie 19:00. Powtórki emitowane są w weekendy od godziny 15:00.

Powrót kultowej produkcji to szansa, by jeszcze raz zanurzyć się w świecie, w którym sprawiedliwość zawsze zwycięża - a Chuck Norris nigdy się nie spóźnia.