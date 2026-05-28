Agata Kulesza w świecie, który odebrał ludziom prawo do starzenia się. "Czas, który nie nadszedł" zmierza do kin

"Czas, który nie nadszedł" - o czym opowie film?

Główną bohaterką filmu jest Sara, grana przez Agatę Kuleszę ("Ida", "Skazana") - kobieta, która przed laty odmówiła poddania się antygeriatrycznej kuracji i została odsunięta poza margines nowego porządku. W świecie, który nagradza podporządkowanie i usuwa z pola widzenia tych, którzy nie wpisują się w kult młodości, jej wybór staje się aktem odwagi, ale też źródłem dotkliwego wykluczenia. Po latach Sara staje twarzą w twarz nie tylko z dawną miłością - Oskarem, w którego wcielił się Dobromir Dymecki ("1670"), lecz przede wszystkim z konsekwencjami decyzji, których nie da się cofnąć.

To opowieść o świecie, który zrobił wszystko, żeby wymazać starość, ale przede wszystkim o ludziach, którzy próbują odnaleźć się po latach życia według zupełnie różnych zasad. Bardzo porusza mnie też to, że film stawia pytania o miejsce osób starszych we współczesnym świecie i o to, czy w tej nieustannej pogoni za młodością nie gubimy czegoś znacznie ważniejszego - mówi Agata Kulesza.

Boleśnie aktualny film

Choć akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, "Czas, który nie nadszedł" dotyka tematów boleśnie aktualnych. To opowieść o rzeczywistości, która odbiera ludziom prawo do autentyczności i wypiera wszystko, co przypomina o przemijaniu. W tym świecie izolowani są ci, którzy nie ulegli presji i nie przyjęli antygeriatrycznej kuracji - lub byli na nią zbyt dojrzali. Film Julii Rogowskiej przewrotnie odwraca porządek, do którego przywykliśmy: tutaj starsza kobieta, na co dzień społecznie niewidzialna, staje się niewygodną figurą na świeczniku - bo jej ciało, jej wybór i jej obecność są dla tego świata nie do zaakceptowania.

W oficjalnym opisie fabuły czytamy: Przyszłość jest teraz i nie ma w niej miejsca na starość, brzydotę i autentyczność. Pasujesz tu? W świecie, w którym starzenie się stało się największym tabu, Sara i Oskar planowali zestarzeć się razem. On jednak - jak większość - poddał się rewolucyjnej kuracji antygeriatrycznej, zapewniającej młodość i miejsce w nowym społeczeństwie. Ona odmówiła, skazując się na życie w zamkniętym ośrodku izolacji. Po latach próba ucieczki Sary sprawia, że ponownie się spotykają. Dzieli ich wygląd, łączy brak odpowiedzi na pytania spychane przez lata na drugi plan. Czy uczucia mogą przetrwać czas i nieodwracalne decyzje? Czy można być wolnym i żyć prawdziwie w świecie, który odmawia prawa do przemijania?

"Czas, który nie nadszedł" - obsada i premiera

Film to debiut reżyserski Julii Rogowskiej, autorką scenariusza jest Małgorzata Piłacińska, a autorem zdjęć Mikołaj Syguda. Producentką jest Krystyna Kantor. W pozostałych rolach występują Michalina Łabacz ("Heweliusz"), Vanessa Aleksander ("The Office PL"), Maciej Musiał ("Rodzinka.pl") oraz Bartosz Bielenia ("Boże Ciało"). Premiera filmu zaplanowana jest na 16 października 2026 roku. (informacja prasowa)

"Czas, który nie nadszedł" - zwiastun