"Gliniarze": streszczenie odcinka 1214

Codzienność warszawskich funkcjonariuszy rzadko bywa spokojna, o czym dobitnie przypomniał ostatni odcinek serialu "Gliniarze". Cała sprawa skupiła się na brutalnym włamaniu do luksusowej willi znanego adwokata, podczas którego doszło do uprowadzenia jego półtorarocznego syna. Olga i Adam bez zwłoki rozpoczęli poszukiwania chłopca, a sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta, gdy sprawca wysłał nagranie z konkretnym żądaniem okupu. Detektywi musieli podjąć dramatyczną walkę z czasem i dokładnie przeanalizować wszystkie dostępne tropy, aby uratować malucha. W toku śledztwa okazało się jednak, że rodzice porwanego dziecka nie byli z policją do końca szczerzy i skrywali pewną tajemnicę. Pora zatem przekonać się, co wydarzy się w kolejnej odsłonie tej historii.

"Gliniarze" odc. 1214 - streszczenie

W odcinku 1214 dochodzi do sfingowanego ataku na nastoletnią dziewczynę i jej brata. Prowadzący sprawę Natalia i Kuba zabezpieczają na miejscu dowód w postaci breloka, na którym widnieją odciski palców osoby wcześniej notowanej przez policję. Choć podejrzany mężczyzna posiada potwierdzone alibi, śledczy nie dają za wygraną i sprawdzają kolejne tropy. W trakcie dochodzenia detektywi trafiają na ślad kłopotów finansowych ojca rzekomych ofiar oraz jego niejasnych relacji z półświatkiem. Okazuje się, że młodzi ludzie znaleźli się w realnym niebezpieczeństwie z powodu działań rodzica. Równolegle w życiu prywatnym Natalii pojawiają się trudności, ponieważ jej syn Antek musi skonfrontować się z agresywnymi uczniami, którzy zaczepiają go i zastraszają pod szkołą.

"Gliniarze" odc. 1214 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani kryminalnych zagadek z pewnością czekają na dalsze losy warszawskich detektywów, którzy codziennie stawiają czoła przestępcom. Aby dowiedzieć się, jak Natalia i Kuba rozwiążą sprawę upozorowanego pobicia, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem. Nowe przygody policjantów można śledzić regularnie w godzinach popołudniowych na głównej antenie. Premiera odcinka numer 1214 serialu "Gliniarze" odbędzie się w czwartek, 28 maja 2026 roku, o godzinie 17:00 na kanale Polsat.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to produkcja, która od lat przyciąga miłośników mocnych historii o pracy warszawskiej policji. Możecie tu liczyć na dynamiczne śledztwa, w których detektywi wykorzystują swoją inteligencję, by dorwać nawet najbardziej przebiegłych sprawców. Każdy epizod to inne wyzwanie, a historie często pokazują brutalną stronę stolicy i trudną walkę o sprawiedliwość. Serial ma stałe grono ulubionych postaci, których zmagania zawodowe i prywatne sprawiają, że chętnie wraca się do kolejnych sezonów. W serialu występują:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)