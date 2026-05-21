"Gliniarze": streszczenie odcinka 1214

Spis treści
Codzienność warszawskich funkcjonariuszy rzadko bywa spokojna, o czym dobitnie przypomniał ostatni odcinek serialu "Gliniarze". Cała sprawa skupiła się na brutalnym włamaniu do luksusowej willi znanego adwokata, podczas którego doszło do uprowadzenia jego półtorarocznego syna. Olga i Adam bez zwłoki rozpoczęli poszukiwania chłopca, a sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta, gdy sprawca wysłał nagranie z konkretnym żądaniem okupu. Detektywi musieli podjąć dramatyczną walkę z czasem i dokładnie przeanalizować wszystkie dostępne tropy, aby uratować malucha. W toku śledztwa okazało się jednak, że rodzice porwanego dziecka nie byli z policją do końca szczerzy i skrywali pewną tajemnicę. Pora zatem przekonać się, co wydarzy się w kolejnej odsłonie tej historii.
"Gliniarze" odc. 1214 - streszczenie
W odcinku 1214 dochodzi do sfingowanego ataku na nastoletnią dziewczynę i jej brata. Prowadzący sprawę Natalia i Kuba zabezpieczają na miejscu dowód w postaci breloka, na którym widnieją odciski palców osoby wcześniej notowanej przez policję. Choć podejrzany mężczyzna posiada potwierdzone alibi, śledczy nie dają za wygraną i sprawdzają kolejne tropy. W trakcie dochodzenia detektywi trafiają na ślad kłopotów finansowych ojca rzekomych ofiar oraz jego niejasnych relacji z półświatkiem. Okazuje się, że młodzi ludzie znaleźli się w realnym niebezpieczeństwie z powodu działań rodzica. Równolegle w życiu prywatnym Natalii pojawiają się trudności, ponieważ jej syn Antek musi skonfrontować się z agresywnymi uczniami, którzy zaczepiają go i zastraszają pod szkołą.
"Gliniarze" odc. 1214 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Fani kryminalnych zagadek z pewnością czekają na dalsze losy warszawskich detektywów, którzy codziennie stawiają czoła przestępcom. Aby dowiedzieć się, jak Natalia i Kuba rozwiążą sprawę upozorowanego pobicia, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem. Nowe przygody policjantów można śledzić regularnie w godzinach popołudniowych na głównej antenie. Premiera odcinka numer 1214 serialu "Gliniarze" odbędzie się w czwartek, 28 maja 2026 roku, o godzinie 17:00 na kanale Polsat.
"Gliniarze" - opis serialu i obsada
"Gliniarze" to produkcja, która od lat przyciąga miłośników mocnych historii o pracy warszawskiej policji. Możecie tu liczyć na dynamiczne śledztwa, w których detektywi wykorzystują swoją inteligencję, by dorwać nawet najbardziej przebiegłych sprawców. Każdy epizod to inne wyzwanie, a historie często pokazują brutalną stronę stolicy i trudną walkę o sprawiedliwość. Serial ma stałe grono ulubionych postaci, których zmagania zawodowe i prywatne sprawiają, że chętnie wraca się do kolejnych sezonów. W serialu występują:
- Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)
- Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)
- Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)
- Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)
- Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)
- Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)
- Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)
- Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)
- Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)
- Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)
- Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)
- Przemysław Saleta (jako Artur Król)
- Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)