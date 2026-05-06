"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny": streszczenie odcinka 1030

W ostatnim odcinku serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" wrocławscy śledczy musieli zmierzyć się z wyjątkowo zawiłą sprawą, która postawiła pod znakiem zapytania wiarygodność wpływowych ludzi. Dagmara i Michał pracowali nad zagadką śmierci Julii Boroń, której ciało odnaleziono na terenie posiadłości bogatych Lenczewskich. Choć gospodarze utrzymywali, że nie znali ofiary, a samo zdarzenie upozorowano na nieszczęśliwy wypadek, policjanci szybko ustalili, że brat dziewczyny celowo izolował ją od znajomych. Cenne zeznania złożyła koleżanka zmarłej, wspomominając o bójce z tajemniczym mężczyzną, który pojawiał się u boku ofiary. W międzyczasie Górska dokonała niepokojącego odkrycia na temat mrocznej przeszłości swojego mieszkania. Zobaczmy zatem, jakie tajemnice wyjdą na jaw w kolejnym odcinku.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1030 - streszczenie
W ruinach pochodzących z okresu wojny dochodzi do makabrycznego odkrycia ciała Ryszarda Woźniaka, który na co dzień prowadził sklep z militariami. Prokurator Jagiełło wraz z komisarz Kujawińską rozpoczynają dochodzenie, próbując ustalić motywy zbrodni i potencjalnych sprawców. Szybko wychodzi na jaw, że ofiara była w poważnym konflikcie ze swoim biznesowym partnerem, Markiem Malcem. Śledczy podejrzewają, że Woźniak mógł wyprowadzać pieniądze z ich wspólnej firmy, aby opłacić poszukiwania tajemniczego depozytu sprzed lat. W sprawę zaangażowany był również historyk Kasprowicz, który pomagał mężczyźnie analizować zapiski z pamiętnika jego dziadka. Trop prowadzi policjantów do kolejnych makabrycznych znalezisk, tym razem łącząc sprawę z ciałami dwóch osób odkrytymi w wiosce zniszczonej podczas powodzi w 1997 roku.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1030 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Dla osób chcących sprawdzić, jak potoczą się losy tego skomplikowanego śledztwa, przygotowano emisję na antenie ogólnodostępnej stacji. Produkcja od lat przyciąga przed ekrany sporą grupę odbiorców, a nowe wątki kryminalne regularnie stają się tematem ożywionych dyskusji. Warto zarezerwować sobie czas w połowie tygodnia, aby na bieżąco śledzić poczynania wrocławskich policjantów. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany w środę, 13 maja 2026 roku. Premiera odcinka 1030 odbędzie się w telewizji TV4 dokładnie o godzinie 20:30.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to produkcja skupiająca się na codziennej pracy policjantów z wrocławskiej komendy, którzy zajmują się najpoważniejszymi sprawami w mieście. Każda zagadka wymaga od śledczych nie tylko doświadczenia, ale też sprawnego łączenia faktów i korzystania z nowoczesnych technik dochodzeniowych. Zespoły pod kierownictwem inspektora Kubisa zajmują się zarówno brutalnymi morderstwami, jak i skomplikowanymi tajemnicami sprzed wielu lat. Produkcja zyskała sympatię dzięki ciekawym wątkom osobistym bohaterów oraz ich bezkompromisowej walce z przestępczością. W serialu występują:
- Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)
- Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)
- Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)
- Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)
- Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)
- Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)
- Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)
- Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)