"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny": streszczenie odcinka 1030

W ostatnim odcinku serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" wrocławscy śledczy musieli zmierzyć się z wyjątkowo zawiłą sprawą, która postawiła pod znakiem zapytania wiarygodność wpływowych ludzi. Dagmara i Michał pracowali nad zagadką śmierci Julii Boroń, której ciało odnaleziono na terenie posiadłości bogatych Lenczewskich. Choć gospodarze utrzymywali, że nie znali ofiary, a samo zdarzenie upozorowano na nieszczęśliwy wypadek, policjanci szybko ustalili, że brat dziewczyny celowo izolował ją od znajomych. Cenne zeznania złożyła koleżanka zmarłej, wspomominając o bójce z tajemniczym mężczyzną, który pojawiał się u boku ofiary. W międzyczasie Górska dokonała niepokojącego odkrycia na temat mrocznej przeszłości swojego mieszkania. Zobaczmy zatem, jakie tajemnice wyjdą na jaw w kolejnym odcinku.

Tak ZARABIALI aktorzy ze SQUID GAME zanim stali się sławni | To Się Kręci

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1030 - streszczenie

W ruinach pochodzących z okresu wojny dochodzi do makabrycznego odkrycia ciała Ryszarda Woźniaka, który na co dzień prowadził sklep z militariami. Prokurator Jagiełło wraz z komisarz Kujawińską rozpoczynają dochodzenie, próbując ustalić motywy zbrodni i potencjalnych sprawców. Szybko wychodzi na jaw, że ofiara była w poważnym konflikcie ze swoim biznesowym partnerem, Markiem Malcem. Śledczy podejrzewają, że Woźniak mógł wyprowadzać pieniądze z ich wspólnej firmy, aby opłacić poszukiwania tajemniczego depozytu sprzed lat. W sprawę zaangażowany był również historyk Kasprowicz, który pomagał mężczyźnie analizować zapiski z pamiętnika jego dziadka. Trop prowadzi policjantów do kolejnych makabrycznych znalezisk, tym razem łącząc sprawę z ciałami dwóch osób odkrytymi w wiosce zniszczonej podczas powodzi w 1997 roku.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1030 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Dla osób chcących sprawdzić, jak potoczą się losy tego skomplikowanego śledztwa, przygotowano emisję na antenie ogólnodostępnej stacji. Produkcja od lat przyciąga przed ekrany sporą grupę odbiorców, a nowe wątki kryminalne regularnie stają się tematem ożywionych dyskusji. Warto zarezerwować sobie czas w połowie tygodnia, aby na bieżąco śledzić poczynania wrocławskich policjantów. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany w środę, 13 maja 2026 roku. Premiera odcinka 1030 odbędzie się w telewizji TV4 dokładnie o godzinie 20:30.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to produkcja skupiająca się na codziennej pracy policjantów z wrocławskiej komendy, którzy zajmują się najpoważniejszymi sprawami w mieście. Każda zagadka wymaga od śledczych nie tylko doświadczenia, ale też sprawnego łączenia faktów i korzystania z nowoczesnych technik dochodzeniowych. Zespoły pod kierownictwem inspektora Kubisa zajmują się zarówno brutalnymi morderstwami, jak i skomplikowanymi tajemnicami sprzed wielu lat. Produkcja zyskała sympatię dzięki ciekawym wątkom osobistym bohaterów oraz ich bezkompromisowej walce z przestępczością. W serialu występują:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)