"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny": streszczenie odcinka 1026

Ostatnie wydarzenia w serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" uderzyły w mroczne tony, zmuszając policjantów do rozwiązania wstrząsającej sprawy morderstwa dwunastolatki. Z rzeki wyłowiono ciało Amelki Skiby, a przeprowadzone badania potwierdziły, że dziewczynka została uduszona kilka dni wcześniej. Rodzinna sytuacja ofiary okazała się wyjątkowo trudna, gdyż matka pod wpływem silnych środków nie zauważyła zniknięcia dziecka, natomiast jej siostra była przekonana o ucieczce nastolatki. Śledczy w opuszczonej fabryce odnaleźli bluzę Amelki ze śladami nasienia, co natychmiast skierowało ich podejrzenia na siedemnastoletniego Brajana. W tym samym czasie Garda prowadził własne, tajne dochodzenie, próbując odkryć prawdę o śmierci Bosackiego. Pora zatem przekonać się, jakie rozwiązania przyniesie kolejny odcinek.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1026 - streszczenie

Policjanci natrafiają na mężczyznę, który w stanie silnego upojenia alkoholowego leży nieprzytomny w miejscu publicznym. Z powodu braku dokumentów zostaje on przewieziony na izbę wytrzeźwień jako osoba o nieustalonej tożsamości. Na miejscu okazuje się, że anonimowym pacjentem jest prokurator Kornel Jagiełło. Śledczy szybko ustalają, że mężczyzna został celowo odurzony środkami farmakologicznymi, przez co z jego pamięci zniknęła cała doba. W tym samym czasie wychodzi na jaw zaginięcie teczki z dowodami przeciwko gangsterowi o pseudonimie Fruza, któremu prokurator od roku przedłużał areszt. Brak tych kluczowych dokumentów zmusza sąd do podjęcia decyzji o wypuszczeniu przestępcy na wolność. Trop w sprawie kradzieży akt prowadzi policjantów do mecenasa Derwisza, u którego załoga odnajduje zapas leków o działaniu nasennym.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1026 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani wrocławskich śledczych z pewnością nie mogą doczekać się momentu, w którym wyjaśni się sprawa odurzenia prokuratora Jagiełły. Serial od lat cieszy się dużą popularnością i przyciąga przed ekrany osoby spragnione mocnych opowieści o pracy policji. Najnowsze dochodzenie będzie można śledzić w standardowym paśmie wieczornym, które na stałe wpisało się w harmonogram stacji. Emisja 1026 odcinka serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" zaplanowana jest na 6 maja 2026 roku na kanale TV4 o godzinie 20:30.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

Produkcja przybliża losy funkcjonariuszy z wrocławskiego wydziału dochodzeniowo-śledczego, którzy na co dzień zajmują się najcięższymi sprawami kryminalnymi. Pod komendą inspektora Edwarda Kubisa kilka zespołów policyjnych pracuje nad rozwiązaniem zagadek dotyczących morderstw, napadów oraz porwań. Każdy epizod skupia się na innym śledztwie, pokazując nie tylko profesjonalizm policjantów, ale też ich spryt w starciu z bezwzględnymi przestępcami. Luźna atmosfera w zespole miesza się tutaj z pełnym zaangażowaniem w służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miasta. W serialu występują:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)