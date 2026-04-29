"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1418

Służba w policji bywa nieprzewidywalna i często uderza w najsłabszych, o czym przekonali się bohaterowie w ostatnim odcinku serialu "Policjantki i Policjanci". Lena oraz Bartosz musieli zmierzyć się z niezwykle przykrym zgłoszeniem dotyczącym napaści na bezbronną seniorkę, którą córka znalazła ranną w jej własnym mieszkaniu. Funkcjonariusze ustalili, że z domu zniknęła gotówka ukryta pod poduszką, a sprawca próbował ukryć twarz pod kapturem i szalikiem. Ofiara wskazała, że o oszczędnościach wiedzieli tylko jej córka i wnuk Daniel, który już wcześniej miewał problemy z prawem i narkotykami. Podejrzenia skierowały się bezpośrednio na chłopaka, kiedy mundurowi otrzymali nagłe wezwanie do bójki w innej części miasta. Jakie zatem wyzwania czekają na funkcjonariuszy podczas kolejnego dyżuru?

"Policjantki i Policjanci" odc. 1418 - streszczenie

Marek i Daria otrzymują wezwanie dotyczące zniknięcia młodej dziewczyny, która zmaga się z poważnymi dolegliwościami zdrowotnymi. Sprawę zgłasza jej matka, która po powrocie z nocnej zmiany zauważyła, że córka nie pojawiła się w mieszkaniu. Funkcjonariusze ustalają, że telefon nastolatki ostatni raz logował się zaledwie dwie przecznice od miejsca zamieszkania, ale obecnie urządzenie jest nieaktywne. Sytuacja staje się jeszcze bardziej niepokojąca, gdy policjanci trafiają na zastanawiające zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych poszukiwanej. Stróże prawa starają się jak najszybciej odtworzyć przebieg zdarzeń i dotrzeć do prawdy o tym, co spotkało nastolatkę. Po zakończeniu służby Włodarczyk udaje się do Leny, szukając u niej zrozumienia i wsparcia.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1418 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy wrocławskich funkcjonariuszy od lat przyciągają uwagę osób zainteresowanych pracą w służbach mundurowych. Każda kolejna interwencja pokazuje, jak trudna i nieprzewidywalna bywa codzienność na patrolu. Jeśli chcecie sprawdzić, jaki finał będzie miała sprawa zaginionej nastolatki, warto zarezerwować czas na wieczorny seans. Odcinek numer 1418 serialu "Policjantki i Policjanci" zostanie wyemitowany 6 maja 2026 roku o godzinie 19:00 na antenie kanału TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

Ten hitowy serial obyczajowy już od dłuższego czasu pozwala nam zaglądać za kulisy pracy policji we Wrocławiu. Śledzimy tutaj nie tylko przebieg niebezpiecznych interwencji na mieście, ale też prywatne perypetie i dylematy, z jakimi mundurowi mierzą się po godzinach. To właśnie ludzkie oblicze bohaterów sprawia, że ta opowieść wciąż cieszy się tak dużą popularnością. Na ekranie regularnie pojawia się grupa aktorów, którzy wcielają się w role ambitnych i oddanych służbie funkcjonariuszy. W serialu występują:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwał)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)