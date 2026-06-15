Dominik Baumgartner w Cracovii. Krakowski klub zyskał nowego obrońcę

Nowy gracz podpisał wieloletni kontrakt

Dominik Baumgartner podpisał z Cracovią umowę, która będzie obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku. W kontrakcie zawarto opcję przedłużenia o kolejny rok. Austriacki obrońca zasilił szeregi krakowskiej ekipy na zasadzie wolnego transferu po tym, jak przez sześć ostatnich sezonów grał w Wolfsberger AC.

W poprzednim sezonie austriackiej ekstraklasy 29-latek zanotował 25 występów, strzelając dwa gole. Pełnił funkcję kapitana drużyny, z którą zajął ósme miejsce w ligowej tabeli. W przeszłości występował również w SV Horn, SV Grodig, Wacker Innsbruck i VfL Bochum. Na swoim koncie ma grę w europejskich pucharach oraz w młodzieżowych reprezentacjach Austrii.

Kiedy rozpoczną się przygotowania do nowego sezonu?

Dominik Baumgartner to pierwszy zawodnik sprowadzony przez Cracovię w letnim oknie transferowym. Z klubem pożegnali się dotychczas skrzydłowy Pau Sans oraz obrońca Bosko Sutalo. Ich okres wypożyczenia do krakowskiego klubu dobiegł końca, po czym wrócili odpowiednio do Realu Saragossa i Standardu Liege. Przygotowania do nowego sezonu ekstraklasy rozpoczną się w Krakowie 22 czerwca.

Na 1 lipca zaplanowano wyjazd na 10-dniowe zgrupowanie w austriackim Ampflwang im Hausruckwald. Harmonogram zakłada rozegranie czterech meczów kontrolnych. Wśród nich znajduje się prestiżowe starcie, zaplanowane na 19 lipca, w ramach obchodów 120-lecia klubu. Przeciwnikiem „Pasów” będzie hiszpańska Sevilla FC. W inauguracyjnej kolejce nadchodzącego sezonu ekstraklasy podopieczni trenera zmierzą się na wyjeździe z Lechem Poznań.