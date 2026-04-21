"Sprawiedliwi. Trójmiasto": streszczenie odcinka 138

W ostatnim czasie w serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" fabuła przeniosła się w wyjątkowo mroczne rejony, gdzie funkcjonariusze musieli zmierzyć się z makabrycznym odkryciem. Policjanci odnaleźli w przemysłowej chlewni zmasakrowane szczątki trzydziestoletniej urzędniczki powiązanej z małżeństwem Pawlickich. Podejrzenia właścicieli obiektu padły na radykalnego aktywistę Łukasza Kajaka, jednak śledczy początkowo ustalili, że mężczyzna posiadał solidne alibi. Sytuacja skomplikowała się po odnalezieniu zakrwawionego samochodu ofiary, który zawierał dowody bezpośrednio podważające wersję podejrzanego. Równolegle Barabasz badał wybuch auta swojego człowieka, podejrzewając, że za zamachem stał jego dawny wspólnik. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 138 - streszczenie

Wiktor i Maja zostają wezwani do pustostanu, w którym odnaleziono zwłoki bezdomnej Krystyny Orczyk. Po przeprowadzeniu sekcji zwłok okazuje się, że kobieta została uduszona przy użyciu foliowego worka. Głównym podejrzanym staje się były bokser, Karol Drogowski, który nie tylko znalazł ciało, ale też ukrył przed śledczymi fakt, że łączyła go z zmarłą bliska relacja. W międzyczasie dochodzi do niebezpiecznego zdarzenia, w którym pijany napastnik atakuje Serafina. Policjanci postanawiają również przyjrzeć się Dariuszowi, byłemu mężowi Krystyny, jednak jego wersja wydarzeń dotycząca długów i nałogu kobiety zaczyna budzić coraz większe wątpliwości. Atmosferę w jednostce dodatkowo zagęszczają tarcia wywołane kontrowersyjną interwencją Artura Cieślaka.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 138 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli planujecie śledzić dalsze poczynania policjantów z pomorskiej specgrupy, warto zarezerwować sobie wieczór na seans przed telewizorem. To kolejna okazja, by zobaczyć, jak elitarna jednostka radzi sobie z rozpracowywaniem skomplikowanych spraw kryminalnych w rejonie gdańskiego portu. Nowe odcinki są emitowane regularnie, przyciągając przed ekrany osoby spragnione mocnych, policyjnych opowieści. Najnowsza odsłona serialu zostanie pokazana na antenie stacji TV4. Premiera odcinka 138 "Sprawiedliwi. Trójmiasto" odbędzie się 28 kwietnia 2026 roku o godzinie 21:30.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

Serial opowiada o pracy specjalnej grupy policjantów, która na co dzień mierzy się z najgroźniejszymi przestępcami operującymi na terenie Gdańska, Gdyni i Sopotu. Funkcjonariusze pod dowództwem "Musashiego" muszą rozbijać skomplikowane szajki handlujące bronią czy narkotykami, co często wymaga od nich podejmowania ryzykownych i nieoczywistych decyzji. Produkcja pokazuje mroczne oblicze portowego miasta, gdzie za każdą zbrodnią mogą kryć się mafijne powiązania i międzynarodowe interesy. To propozycja dla każdego, kto lubi historie o twardych policjantach działających na pograniczu prawa, byle tylko dopaść sprawcę. W serialu występują między innymi:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)