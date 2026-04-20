"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny": streszczenie odcinka 1020

Spis treści
Wrocławscy policjanci musieli ostatnio zmierzyć się z wyjątkowo trudną sprawą rodzinną w serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny". Izabela i Jakub prowadzili poszukiwania Nadii Maj, której córka stała się świadkiem pobicia matki przez ojca tuż przed jej tajemniczym zniknięciem. Mąż zaginionej, lokalny kościelny, próbował manipulować śledczymi i przedstawiał kobietę w złym świetle, a brak fizycznych dowodów przemocy w domu tylko utrudniał dotarcie do prawdy. Przełom nastąpił, gdy siostra Nadii ujawniła, że poszukiwana chciała przerwać ciążę, co wywołało brutalny sprzeciw ze strony jej partnera. W tym samym czasie Rosa robiła wszystko, żeby pomóc Głowackiemu, jednak jej starania konsekwentnie blokował Piotr. Po tak gęstej atmosferze warto sprawdzić, co przyniesie kolejna odsłona losów wrocławskich funkcjonariuszy.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1020 - streszczenie
Mikołaj zostaje przewieziony do szpitala po przedawkowaniu silnych leków psychoaktywnych. Podczas przeszukania jego mieszkania Izabela i Barbara znajdują hurtowe ilości medykamentów oraz telefon komórkowy. Urządzenie to naprowadza funkcjonariuszki na trop lekarza Adriana Szczepanika, który wystawił setki nielegalnych recept. Jak się okazuje, medyk uciekł już z kraju i zarządza całym nielegalnym procederem zdalnie. Śledztwo prowadzi policjantki również do sąsiadki Amelii, a w tym samym czasie Rosa szuka świadka w sprawie Głowackiego, co wywołuje jej konflikt z prokuratorem Marcem.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1020 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wrocławskie śledztwa od lat przyciągają przed ekrany sporą grupę osób zainteresowanych pracą policji. Każda nowa sprawa prowadzona przez tamtejszy wydział dochodzeniowo-śledczy rzuca nowe światło na metody działania lokalnych przestępców. Aby być na bieżąco z losami wszystkich zespołów, warto śledzić regularne emisje w telewizji. Produkcja jest emitowana w wieczornym paśmie, co pozwala spokojnie zapoznać się z kolejnymi zagadkami kryminalnymi. Odcinek 1020 serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" zostanie wyemitowany 27 kwietnia 2026 o godzinie 20:30 na antenie TV4.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada
Ten serial to propozycja dla każdego, kto lubi patrzeć, jak policjanci z Wrocławia radzą sobie z najtrudniejszymi sprawami kryminalnymi w mieście. Pod okiem doświadczonego inspektora Edwarda Kubisa śledczy rozwiązują zagadki dotyczące napadów, porwań oraz morderstw. W każdym odcinku możemy podglądać inny zespół, który wykorzystuje spryt i nowoczesne techniki, by dopaść sprawców. To produkcja o ludziach, którzy codziennie stawiają czoła niebezpieczeństwom, starając się zaprowadzić porządek na ulicach. W obsadzie tego serialu znajdują się m.in.:
- Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)
- Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)
- Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)
- Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)
- Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)
- Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)
- Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)
- Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)