"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny": streszczenie odcinka 1020

Wrocławscy policjanci musieli ostatnio zmierzyć się z wyjątkowo trudną sprawą rodzinną w serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny". Izabela i Jakub prowadzili poszukiwania Nadii Maj, której córka stała się świadkiem pobicia matki przez ojca tuż przed jej tajemniczym zniknięciem. Mąż zaginionej, lokalny kościelny, próbował manipulować śledczymi i przedstawiał kobietę w złym świetle, a brak fizycznych dowodów przemocy w domu tylko utrudniał dotarcie do prawdy. Przełom nastąpił, gdy siostra Nadii ujawniła, że poszukiwana chciała przerwać ciążę, co wywołało brutalny sprzeciw ze strony jej partnera. W tym samym czasie Rosa robiła wszystko, żeby pomóc Głowackiemu, jednak jej starania konsekwentnie blokował Piotr. Po tak gęstej atmosferze warto sprawdzić, co przyniesie kolejna odsłona losów wrocławskich funkcjonariuszy.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1020 - streszczenie

Mikołaj zostaje przewieziony do szpitala po przedawkowaniu silnych leków psychoaktywnych. Podczas przeszukania jego mieszkania Izabela i Barbara znajdują hurtowe ilości medykamentów oraz telefon komórkowy. Urządzenie to naprowadza funkcjonariuszki na trop lekarza Adriana Szczepanika, który wystawił setki nielegalnych recept. Jak się okazuje, medyk uciekł już z kraju i zarządza całym nielegalnym procederem zdalnie. Śledztwo prowadzi policjantki również do sąsiadki Amelii, a w tym samym czasie Rosa szuka świadka w sprawie Głowackiego, co wywołuje jej konflikt z prokuratorem Marcem.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1020 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wrocławskie śledztwa od lat przyciągają przed ekrany sporą grupę osób zainteresowanych pracą policji. Każda nowa sprawa prowadzona przez tamtejszy wydział dochodzeniowo-śledczy rzuca nowe światło na metody działania lokalnych przestępców. Aby być na bieżąco z losami wszystkich zespołów, warto śledzić regularne emisje w telewizji. Produkcja jest emitowana w wieczornym paśmie, co pozwala spokojnie zapoznać się z kolejnymi zagadkami kryminalnymi. Odcinek 1020 serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" zostanie wyemitowany 27 kwietnia 2026 o godzinie 20:30 na antenie TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

Ten serial to propozycja dla każdego, kto lubi patrzeć, jak policjanci z Wrocławia radzą sobie z najtrudniejszymi sprawami kryminalnymi w mieście. Pod okiem doświadczonego inspektora Edwarda Kubisa śledczy rozwiązują zagadki dotyczące napadów, porwań oraz morderstw. W każdym odcinku możemy podglądać inny zespół, który wykorzystuje spryt i nowoczesne techniki, by dopaść sprawców. To produkcja o ludziach, którzy codziennie stawiają czoła niebezpieczeństwom, starając się zaprowadzić porządek na ulicach. W obsadzie tego serialu znajdują się m.in.:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)