"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny", odcinek 998: Rosa walczy o uniewinnienie Głowackiego. Jej starania torpeduje prokurator Marc

Nowy tydzień z serialem "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" rozpoczął się od prawdziwego trzęsienia ziemi, serwując fanom wyjątkowo makabryczną zagadkę. Na cmentarzu znaleziono ciało wikarego, który zginął w brutalny sposób, a z kaplicy zniknęły zwłoki innej osoby, co od razu nasunęło Kłosowi i Kalickiej podejrzenie, że duchowny przyłapał złodzieja zwłok. Głównym wątkiem śledztwa stał się jednak skomplikowany trójkąt miłosny, w którym zdradzona żona obwiniała o wszystko nową partnerkę zmarłego. Sytuacja zaogniła się do tego stopnia, że zdesperowana wdowa została zatrzymana po próbie podpalenia mieszkania rywalki. Tymczasem w życiu prywatnym Baśki pojawił się Igor, a ona sama, nieświadoma jego mrocznych sekretów, coraz bardziej się do niego zbliżała. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje czekać na to, co przyniesie kolejne śledztwo.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 998 - streszczenie
W najnowszym odcinku detektywi Rosa i Walczak zmierzą się ze sprawą brutalnego morderstwa Jerzego Kality. Mężczyzna został znaleziony martwy we własnym, splądrowanym mieszkaniu, a przyczyną śmierci były rany zadane nożem. Główny trop szybko prowadzi śledczych do notowanego włamywacza, którego obecność w pobliżu miejsca zbrodni zarejestrowały kamery monitoringu. Kluczowym świadkiem staje się ormiański taksówkarz, który początkowo twierdzi, że odwiózł podejrzanego na dworzec, jednak jego zeznania okazują się fałszywe. Kiedy policjanci konfrontują go z twardymi dowodami, dochodzi do kolejnej tragedii, a śledztwo mocno się komplikuje. W tle tych wydarzeń Rosa nieustannie walczy o uniewinnienie Głowackiego, jednak jej starania torpeduje nieprzejednany prokurator Marc.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 998 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekują rozwiązania kolejnej zagadki kryminalnej przygotowanej przez twórców serialu. Już wkrótce widzowie będą mogli śledzić dalsze losy swoich ulubionych bohaterów z wrocławskiego wydziału dochodzeniowo-śledczego. Emocjonujące śledztwo, zaskakujące zwroty akcji i prywatne perypetie policjantów - to wszystko czeka w nadchodzącym epizodzie. Najnowszy, 998. odcinek serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" zostanie wyemitowany w środę, 18 marca 2026 roku, o godzinie 20:30 na antenie TV4.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to od lat jeden z ulubionych seriali kryminalnych polskiej publiczności, który wciąga bez reszty. Akcja koncentruje się na pracy policjantów z komendy we Wrocławiu, którzy pod wodzą inspektora Edwarda Kubisa rozwiązują najtrudniejsze sprawy. Każdy odcinek to nowa, pełna napięcia historia, która pozwala widzom z bliska przyglądać się tajnikom pracy śledczych. Serial zyskał ogromną popularność dzięki dynamicznej akcji i charyzmatycznym bohaterom. W serialu występują m.in.:
- Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)
- Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)
- Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)
- Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)
- Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)
- Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)
- Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)
- Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)