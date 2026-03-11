"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny", odcinek 998: Rosa walczy o uniewinnienie Głowackiego. Jej starania torpeduje prokurator Marc

Nowy tydzień z serialem "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" rozpoczął się od prawdziwego trzęsienia ziemi, serwując fanom wyjątkowo makabryczną zagadkę. Na cmentarzu znaleziono ciało wikarego, który zginął w brutalny sposób, a z kaplicy zniknęły zwłoki innej osoby, co od razu nasunęło Kłosowi i Kalickiej podejrzenie, że duchowny przyłapał złodzieja zwłok. Głównym wątkiem śledztwa stał się jednak skomplikowany trójkąt miłosny, w którym zdradzona żona obwiniała o wszystko nową partnerkę zmarłego. Sytuacja zaogniła się do tego stopnia, że zdesperowana wdowa została zatrzymana po próbie podpalenia mieszkania rywalki. Tymczasem w życiu prywatnym Baśki pojawił się Igor, a ona sama, nieświadoma jego mrocznych sekretów, coraz bardziej się do niego zbliżała. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje czekać na to, co przyniesie kolejne śledztwo.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 998 - streszczenie

W najnowszym odcinku detektywi Rosa i Walczak zmierzą się ze sprawą brutalnego morderstwa Jerzego Kality. Mężczyzna został znaleziony martwy we własnym, splądrowanym mieszkaniu, a przyczyną śmierci były rany zadane nożem. Główny trop szybko prowadzi śledczych do notowanego włamywacza, którego obecność w pobliżu miejsca zbrodni zarejestrowały kamery monitoringu. Kluczowym świadkiem staje się ormiański taksówkarz, który początkowo twierdzi, że odwiózł podejrzanego na dworzec, jednak jego zeznania okazują się fałszywe. Kiedy policjanci konfrontują go z twardymi dowodami, dochodzi do kolejnej tragedii, a śledztwo mocno się komplikuje. W tle tych wydarzeń Rosa nieustannie walczy o uniewinnienie Głowackiego, jednak jej starania torpeduje nieprzejednany prokurator Marc.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 998 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują rozwiązania kolejnej zagadki kryminalnej przygotowanej przez twórców serialu. Już wkrótce widzowie będą mogli śledzić dalsze losy swoich ulubionych bohaterów z wrocławskiego wydziału dochodzeniowo-śledczego. Emocjonujące śledztwo, zaskakujące zwroty akcji i prywatne perypetie policjantów - to wszystko czeka w nadchodzącym epizodzie. Najnowszy, 998. odcinek serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" zostanie wyemitowany w środę, 18 marca 2026 roku, o godzinie 20:30 na antenie TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to od lat jeden z ulubionych seriali kryminalnych polskiej publiczności, który wciąga bez reszty. Akcja koncentruje się na pracy policjantów z komendy we Wrocławiu, którzy pod wodzą inspektora Edwarda Kubisa rozwiązują najtrudniejsze sprawy. Każdy odcinek to nowa, pełna napięcia historia, która pozwala widzom z bliska przyglądać się tajnikom pracy śledczych. Serial zyskał ogromną popularność dzięki dynamicznej akcji i charyzmatycznym bohaterom. W serialu występują m.in.:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)