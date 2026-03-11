Pierwsza miłość, odcinek 4176: Powrót Bartka z więzienia kończy się awanturą! Emilka nie wytrzymuje

Joanna Dembek
2026-03-11 10:39

„Pierwsza miłość” to kultowa produkcja, która od lat wzrusza widzów losami bohaterów uwikłanych w miłosne intrygi i rodzinne dramaty. Walka o szczęście i nagłe zwroty akcji to ich codzienność. Kolejne emocje czekają na fanów już 17 marca, kiedy to na antenie Polsatu zostanie wyemitowany 4176. odcinek.

W poprzednim odcinku (4175) Olek był sfrustrowany obecnością teściowej, która traktowała go jak chłopca do wszystkiego. Wiktoria współczuła mu, ale jednocześnie rozumiała swoją matkę, która czuła się samotna. Niedługo później u Róży pojawiła się Kazanowa z pretensjami o podrywanie jej męża. Emilka starała się udawać normalność, ale rozmowa z Martą doprowadziła do przełomu – po raz pierwszy otwarcie przyznała, że cierpi na napady paniki i koszmary po porwaniu. W końcu zdecydowała się poprosić o pomoc. Tymczasem Angelika walczyła o życie, a lekarze nie mieli już realnych możliwości poprawy jej stanu. Biały przyjechał do kliniki mimo konsekwencji, modlił się o wyzdrowienie dziewczyny i przyznał, że ją kocha.

Pierwsza miłość – streszczenie odcinka 4176

Angelika zaczyna reagować na leki ostatniej szansy i po kryzysie wybudza się. Biały wraca do jednostki i ponosi konsekwencje samowolnego opuszczenia koszar, ale wciąż jest zakochany. Po poprawie stanu Angeliki Bolesław próbuje wrócić do normalności, ignorując napięcia w domu. Eliza zgadza się na wszystko, ale gdy zostaje sama, emocje ją zalewają. W domu Śmiałka trwają przygotowania do powitalnej imprezy dla Bartka, który wychodzi z więzienia. Emilka nie chce w niej uczestniczyć, ale konfrontacja z Bartkiem jest nieunikniona – dochodzi do ostrej kłótni, w którą wtrąca się Fryderyk.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4176. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek 17 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
