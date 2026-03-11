Pierwsza miłość, odcinek 4176: Powrót Bartka z więzienia kończy się awanturą! Emilka nie wytrzymuje

W poprzednim odcinku (4175) Olek był sfrustrowany obecnością teściowej, która traktowała go jak chłopca do wszystkiego. Wiktoria współczuła mu, ale jednocześnie rozumiała swoją matkę, która czuła się samotna. Niedługo później u Róży pojawiła się Kazanowa z pretensjami o podrywanie jej męża. Emilka starała się udawać normalność, ale rozmowa z Martą doprowadziła do przełomu – po raz pierwszy otwarcie przyznała, że cierpi na napady paniki i koszmary po porwaniu. W końcu zdecydowała się poprosić o pomoc. Tymczasem Angelika walczyła o życie, a lekarze nie mieli już realnych możliwości poprawy jej stanu. Biały przyjechał do kliniki mimo konsekwencji, modlił się o wyzdrowienie dziewczyny i przyznał, że ją kocha.

Pierwsza miłość – streszczenie odcinka 4176

Angelika zaczyna reagować na leki ostatniej szansy i po kryzysie wybudza się. Biały wraca do jednostki i ponosi konsekwencje samowolnego opuszczenia koszar, ale wciąż jest zakochany. Po poprawie stanu Angeliki Bolesław próbuje wrócić do normalności, ignorując napięcia w domu. Eliza zgadza się na wszystko, ale gdy zostaje sama, emocje ją zalewają. W domu Śmiałka trwają przygotowania do powitalnej imprezy dla Bartka, który wychodzi z więzienia. Emilka nie chce w niej uczestniczyć, ale konfrontacja z Bartkiem jest nieunikniona – dochodzi do ostrej kłótni, w którą wtrąca się Fryderyk.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Pierwsza miłość" emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4176. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek 17 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)