Pierwsza miłość, odcinek 4176: Powrót Bartka z więzienia kończy się awanturą! Emilka nie wytrzymuje

W poprzednim odcinku (4175) Olek był sfrustrowany obecnością teściowej, która traktowała go jak chłopca do wszystkiego. Wiktoria współczuła mu, ale jednocześnie rozumiała swoją matkę, która czuła się samotna. Niedługo później u Róży pojawiła się Kazanowa z pretensjami o podrywanie jej męża. Emilka starała się udawać normalność, ale rozmowa z Martą doprowadziła do przełomu – po raz pierwszy otwarcie przyznała, że cierpi na napady paniki i koszmary po porwaniu. W końcu zdecydowała się poprosić o pomoc. Tymczasem Angelika walczyła o życie, a lekarze nie mieli już realnych możliwości poprawy jej stanu. Biały przyjechał do kliniki mimo konsekwencji, modlił się o wyzdrowienie dziewczyny i przyznał, że ją kocha.
Pierwsza miłość – streszczenie odcinka 4176
Angelika zaczyna reagować na leki ostatniej szansy i po kryzysie wybudza się. Biały wraca do jednostki i ponosi konsekwencje samowolnego opuszczenia koszar, ale wciąż jest zakochany. Po poprawie stanu Angeliki Bolesław próbuje wrócić do normalności, ignorując napięcia w domu. Eliza zgadza się na wszystko, ale gdy zostaje sama, emocje ją zalewają. W domu Śmiałka trwają przygotowania do powitalnej imprezy dla Bartka, który wychodzi z więzienia. Emilka nie chce w niej uczestniczyć, ale konfrontacja z Bartkiem jest nieunikniona – dochodzi do ostrej kłótni, w którą wtrąca się Fryderyk.
"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Pierwsza miłość" emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4176. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek 17 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
