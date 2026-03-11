Złoty chłopak, odcinek 248: Kazim wściekły! O ślubie córki dowiedział się w ostatniej chwili

Spis treści
W poprzednim odcinku (247) Suna szykowała się do ślubu z Abidinem. Seyran wręczyła siostrze wyjątkowy prezent. Ferit nie potrafił pogodzić się z decyzją Abidina i odmówił pójścia na ślub. W centrum handlowym doszło do niezręcznej sytuacji. Sinan starał się zapanować nad skandalem i ukryć prawdę przed matką.
Złoty chłopak – streszczenie odcinka 248
Sinan jest zazdrosny o Ferita i boi się, że Seyran go zostawi. Ferit nie chce iść na ślub Suny i Abidina. Kazim nagle dowiaduje się o ślubie córki i jest zły, że nikt go nie zawiadomił ani nie zaprosił. Idzie na ślub wściekły. Sinan mówi Seyran o swoich uczuciach, ale ona zapewnia go o swojej miłości i prosi o wyrozumiałość. Ferit przypomina sobie, jak wyglądało zakończenie jego związku z Seyran i jak jego ukochana poznała Sinana.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek 16 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 248. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet