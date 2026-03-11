Złoty chłopak, odcinek 248: Kazim wściekły! O ślubie córki dowiedział się w ostatniej chwili

W poprzednim odcinku (247) Suna szykowała się do ślubu z Abidinem. Seyran wręczyła siostrze wyjątkowy prezent. Ferit nie potrafił pogodzić się z decyzją Abidina i odmówił pójścia na ślub. W centrum handlowym doszło do niezręcznej sytuacji. Sinan starał się zapanować nad skandalem i ukryć prawdę przed matką.

Złoty chłopak – streszczenie odcinka 248

Sinan jest zazdrosny o Ferita i boi się, że Seyran go zostawi. Ferit nie chce iść na ślub Suny i Abidina. Kazim nagle dowiaduje się o ślubie córki i jest zły, że nikt go nie zawiadomił ani nie zaprosił. Idzie na ślub wściekły. Sinan mówi Seyran o swoich uczuciach, ale ona zapewnia go o swojej miłości i prosi o wyrozumiałość. Ferit przypomina sobie, jak wyglądało zakończenie jego związku z Seyran i jak jego ukochana poznała Sinana.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek 16 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 248. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet