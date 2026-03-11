Złoty chłopak, odcinek 248: Kazim wściekły! O ślubie córki dowiedział się w ostatniej chwili

2026-03-11 10:20

Przed widzami serialu „Złoty chłopak” kolejne emocjonujące wydarzenia i nieoczekiwane decyzje bohaterów. Już w poniedziałek 16 marca 2026 na antenie TVP1 zostanie wyemitowany 248. odcinek tureckiego hitu. Co tym razem wydarzy się w rodzinie Korhanów i czy przeszłość znów da o sobie znać? Sprawdź streszczenie nowego epizodu.

Złoty chłopak

Autor: www.startv.com.tr Zbliżenie na twarz mężczyzny o ciemnych, kręconych włosach i brodzie z siwizną, z intensywnym, zaniepokojonym spojrzeniem, co odzwierciedla wściekłość Kazıma na wieść o ślubie córki, o czym czytaj na Super Seriale.

W poprzednim odcinku (247) Suna szykowała się do ślubu z Abidinem. Seyran wręczyła siostrze wyjątkowy prezent. Ferit nie potrafił pogodzić się z decyzją Abidina i odmówił pójścia na ślub. W centrum handlowym doszło do niezręcznej sytuacji. Sinan starał się zapanować nad skandalem i ukryć prawdę przed matką.

Złoty chłopak – streszczenie odcinka 248

Sinan jest zazdrosny o Ferita i boi się, że Seyran go zostawi. Ferit nie chce iść na ślub Suny i Abidina. Kazim nagle dowiaduje się o ślubie córki i jest zły, że nikt go nie zawiadomił ani nie zaprosił. Idzie na ślub wściekły. Sinan mówi Seyran o swoich uczuciach, ale ona zapewnia go o swojej miłości i prosi o wyrozumiałość. Ferit przypomina sobie, jak wyglądało zakończenie jego związku z Seyran i jak jego ukochana poznała Sinana.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek 16 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 248. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
