Pierwsza miłość, odcinek 4177: Obsesyjne zachowanie Bartka! Chce odzyskać Emilkę za wszelką cenę

W poprzednim odcinku (4176) Angelika zaczęła reagować na leki ostatniej szansy i po kryzysie wybudziła się. Biały wrócił do jednostki i poniósł konsekwencje samowolnego opuszczenia koszar, ale wciąż był zakochany. Po poprawie stanu Angeliki Bolesław próbował wrócić do normalności, ignorując napięcia w domu. Eliza zgadzała się na wszystko, ale gdy została sama, emocje ją zalewały. W domu Śmiałka trwały przygotowania do powitalnej imprezy dla Bartka, który wychodził z więzienia. Emilka nie chciała w niej uczestniczyć, ale konfrontacja z Bartkiem była nieunikniona – doszło do ostrej kłótni, w którą wtrącił się Fryderyk.

Pierwsza miłość – streszczenie odcinka 4177

Bartek próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w której Emilka ma partnera, a kontakt z synem wymaga kompromisów. Frustracja rośnie, a myśl o odzyskaniu „swojego” staje się obsesją. W klubie piłkarskim Borys mierzy się z fatalnym stanem budynku i boiska oraz brakiem funduszy na pensje dla piłkarzy i trenera. Bolesław nie zamierza dokładać do interesu, a mimo to oczekuje wyników. Jadzia walczy o zdrowie córki i stabilność finansową, a Jurek angażuje się w pomoc. Adrianna również stara się rozwiązać trudne kwestie osobiste.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

