Pierwsza miłość, odcinek 4177: Obsesyjne zachowanie Bartka! Chce odzyskać Emilkę za wszelką cenę

W poprzednim odcinku (4176) Angelika zaczęła reagować na leki ostatniej szansy i po kryzysie wybudziła się. Biały wrócił do jednostki i poniósł konsekwencje samowolnego opuszczenia koszar, ale wciąż był zakochany. Po poprawie stanu Angeliki Bolesław próbował wrócić do normalności, ignorując napięcia w domu. Eliza zgadzała się na wszystko, ale gdy została sama, emocje ją zalewały. W domu Śmiałka trwały przygotowania do powitalnej imprezy dla Bartka, który wychodził z więzienia. Emilka nie chciała w niej uczestniczyć, ale konfrontacja z Bartkiem była nieunikniona – doszło do ostrej kłótni, w którą wtrącił się Fryderyk.
Pierwsza miłość – streszczenie odcinka 4177
Bartek próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w której Emilka ma partnera, a kontakt z synem wymaga kompromisów. Frustracja rośnie, a myśl o odzyskaniu „swojego” staje się obsesją. W klubie piłkarskim Borys mierzy się z fatalnym stanem budynku i boiska oraz brakiem funduszy na pensje dla piłkarzy i trenera. Bolesław nie zamierza dokładać do interesu, a mimo to oczekuje wyników. Jadzia walczy o zdrowie córki i stabilność finansową, a Jurek angażuje się w pomoc. Adrianna również stara się rozwiązać trudne kwestie osobiste.
"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4177. odcinek zostanie wyemitowany w środę 18 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)