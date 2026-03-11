"Sprawiedliwi. Trójmiasto", odcinek 115: Ojciec pogrążony w żałobie wysyła wiadomość z zapowiedzią zemsty, a nazajutrz adresat ginie od ciosu nożem

Ostatnie wydarzenia w serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" po raz kolejny dowiodły, że śledczy nie mają ani chwili wytchnienia. Berg i Pietras zajęli się sprawą zabójstwa Kamila Wasiaka, którego ciało z raną kłutą szyi odnaleziono w jeziorze. Chociaż ofiara okazała się agresywnym alkoholikiem, jego dawna partnerka miała solidne alibi, co skierowało podejrzenia na sąsiada grożącego mu siekierą, u którego znaleziono zakrwawiony bus denata. Równolegle Musashi na własną rękę odkrył bolesną prawdę o śmierci swojego psa, Paragrafa, analizując nagrania z monitoringu. Rozwiązanie tych spraw z pewnością przyniosło odpowiedzi, ale jakie nowe zagadki czekają na bohaterów?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 115 - streszczenie

W najnowszym odcinku śledczy zajmą się sprawą zabójstwa Krzysztofa Wełnika, właściciela pensjonatu na obrzeżach miasta, który zginął od ciosu nożem. Głównym podejrzanym dla detektywów Osicy i Serafina staje się Eugeniusz Talarek, pałający żądzą zemsty mężczyzna, który od lat obwiniał Wełnika o śmierć swojego syna w wypadku na terenie posiadłości. Dowody zdają się potwierdzać tę tezę, zwłaszcza że dzień przed morderstwem Talarek wysłał ofierze wiadomość z zapowiedzią zemsty. Sprawa komplikuje się, gdy policja równolegle prowadzi dochodzenie w sprawie tajemniczych kradzieży ciał z lokalnych cmentarzy. Jedyną wskazówką w tej makabrycznej sprawie jest zeznanie bezdomnych, którzy dwa tygodnie wcześniej widzieli na terenie nekropolii podejrzanego mężczyznę.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 115 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów bohaterów i rozwiązania zagadek kryminalnych. Nowy odcinek przyniesie z pewnością wiele emocji i zwrotów akcji, które trzymać będą w napięciu do samego końca. Gdzie i kiedy będzie można obejrzeć premierę tej intrygującej historii? Najnowszy, 115. odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" zostanie wyemitowany w środę, 18 marca 2026 roku, o godzinie 21:30 na antenie TV4.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" to serial, który od samego początku trzyma widzów w napięciu. Śledzimy w nim losy elitarnego oddziału policji, powołanego do walki z najgroźniejszą przestępczością zorganizowaną w Trójmieście. Pod wodzą charyzmatycznego "Musashiego" Gołaszewskiego, funkcjonariusze muszą często działać na granicy prawa, by dorównać bezwzględnym kryminalistom. Każda sprawa to skomplikowana układanka, w której stawka jest niezwykle wysoka. W serialu występują m.in.:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)