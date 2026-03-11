"Sprawiedliwi. Trójmiasto", odcinek 115: Ojciec pogrążony w żałobie wysyła wiadomość z zapowiedzią zemsty, a nazajutrz adresat ginie od ciosu nożem

Spis treści
Ostatnie wydarzenia w serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" po raz kolejny dowiodły, że śledczy nie mają ani chwili wytchnienia. Berg i Pietras zajęli się sprawą zabójstwa Kamila Wasiaka, którego ciało z raną kłutą szyi odnaleziono w jeziorze. Chociaż ofiara okazała się agresywnym alkoholikiem, jego dawna partnerka miała solidne alibi, co skierowało podejrzenia na sąsiada grożącego mu siekierą, u którego znaleziono zakrwawiony bus denata. Równolegle Musashi na własną rękę odkrył bolesną prawdę o śmierci swojego psa, Paragrafa, analizując nagrania z monitoringu. Rozwiązanie tych spraw z pewnością przyniosło odpowiedzi, ale jakie nowe zagadki czekają na bohaterów?
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 115 - streszczenie
W najnowszym odcinku śledczy zajmą się sprawą zabójstwa Krzysztofa Wełnika, właściciela pensjonatu na obrzeżach miasta, który zginął od ciosu nożem. Głównym podejrzanym dla detektywów Osicy i Serafina staje się Eugeniusz Talarek, pałający żądzą zemsty mężczyzna, który od lat obwiniał Wełnika o śmierć swojego syna w wypadku na terenie posiadłości. Dowody zdają się potwierdzać tę tezę, zwłaszcza że dzień przed morderstwem Talarek wysłał ofierze wiadomość z zapowiedzią zemsty. Sprawa komplikuje się, gdy policja równolegle prowadzi dochodzenie w sprawie tajemniczych kradzieży ciał z lokalnych cmentarzy. Jedyną wskazówką w tej makabrycznej sprawie jest zeznanie bezdomnych, którzy dwa tygodnie wcześniej widzieli na terenie nekropolii podejrzanego mężczyznę.
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 115 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów bohaterów i rozwiązania zagadek kryminalnych. Nowy odcinek przyniesie z pewnością wiele emocji i zwrotów akcji, które trzymać będą w napięciu do samego końca. Gdzie i kiedy będzie można obejrzeć premierę tej intrygującej historii? Najnowszy, 115. odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" zostanie wyemitowany w środę, 18 marca 2026 roku, o godzinie 21:30 na antenie TV4.
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" to serial, który od samego początku trzyma widzów w napięciu. Śledzimy w nim losy elitarnego oddziału policji, powołanego do walki z najgroźniejszą przestępczością zorganizowaną w Trójmieście. Pod wodzą charyzmatycznego "Musashiego" Gołaszewskiego, funkcjonariusze muszą często działać na granicy prawa, by dorównać bezwzględnym kryminalistom. Każda sprawa to skomplikowana układanka, w której stawka jest niezwykle wysoka. W serialu występują m.in.:
- Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)
- Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)
- Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)
- Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)
- Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)
- Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)
- Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)
- Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)
- Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)
- Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)