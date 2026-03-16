"Sprawiedliwi. Trójmiasto", odcinek 117: Zabójstwo kuratorki sądowej rzuca podejrzenie na jej byłego partnera

Fani trzymający kciuki za śledczych z Trójmiasta z pewnością nie mogli narzekać na nudę, bo poprzedni odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" rzucił nas w sam środek skomplikowanej zagadki kryminalnej. Wszystko zaczęło się od znalezienia ciała znanego polityka, Andrzeja Baraniaka, przy którym pozostawiono złowrogą kartkę z napisem "kłamca". Prowadzący śledztwo Pietras szybko odkrył, że ofiara, zaangażowana w kontrowersyjną budowę obwodnicy, miała wielu wrogów, a na jaw wyszły również problemy w jego życiu prywatnym. Trop niespodziewanie zaprowadził detektywów do byłego boksera, Pietryki, który groził Baraniakowi ujawnieniem kompromitujących materiałów. Gdy śledczy w końcu do niego dotarli, byli świadkami jego kłótni z żoną wójta, co jasno sugerowało, że tych dwoje łączy jakaś mroczna tajemnica. Z tyloma niewiadomymi na stole, w którą stronę teraz potoczy się dochodzenie?

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 117 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku serialu śledczy zmierzą się z brutalnym morderstwem kuratorki sądowej, Grażyny Kowalik, której ciało odnaleziono na osiedlowym śmietniku. Ofiara zginęła od ciosu w głowę, co od razu kieruje Maję i Serafina na trop związany z jej życiem zawodowym. Pierwszym podejrzanym staje się Tadeusz Fidor, hodowca psów, z którym Kowalik niedawno zerwała znajomość, a on sam nie stronił od gróźb pod jej adresem. Policjanci biorą pod lupę również Damiana Wajdzika, który był niezadowolony z opinii wydanej przez kuratorkę w sprawie o opiekę nad dzieckiem. Dodatkowo, sprawę komplikuje fakt, że Wajdzik należy do radykalnej grupy walczącej z alienacją rodzicielską, a w tle pojawia się jeszcze jedna, makabryczna zagadka – policja wciąż poszukuje tajemniczego złodzieja zwłok.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 117 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani trzymającego w napięciu serialu kryminalnego z pewnością zadają sobie pytanie, kiedy będą mogli obejrzeć kolejną odsłonę zmagań trójmiejskich policjantów. Nowe śledztwo i zaskakujące zwroty akcji już wkrótce zagoszczą na ekranach. Warto zarezerwować sobie czas, by nie przegapić premierowego epizodu. Najnowszy, 117. odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 marca 2026 roku, o godzinie 21:30 na antenie TV4.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" to serial, który od samego początku przyciąga widzów dynamiczną akcją i skomplikowanymi zagadkami kryminalnymi. Fabuła koncentruje się na specjalnej jednostce policji, która nie cofnie się przed niczym, by rozbić siatkę przestępczości zorganizowanej w Trójmieście. Pod wodzą nadinspektora "Musashiego" Gołaszewskiego, funkcjonariusze często muszą naginać przepisy, by dorównać brutalności świata, z którym walczą. To właśnie ta bezkompromisowość i złożone postacie sprawiają, że z zapartym tchem śledzimy ich losy. W serialu występują m.in.:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)