"Sprawiedliwi. Trójmiasto", odcinek 117: Zabójstwo kuratorki sądowej rzuca podejrzenie na jej byłego partnera

Fani trzymający kciuki za śledczych z Trójmiasta z pewnością nie mogli narzekać na nudę, bo poprzedni odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" rzucił nas w sam środek skomplikowanej zagadki kryminalnej. Wszystko zaczęło się od znalezienia ciała znanego polityka, Andrzeja Baraniaka, przy którym pozostawiono złowrogą kartkę z napisem "kłamca". Prowadzący śledztwo Pietras szybko odkrył, że ofiara, zaangażowana w kontrowersyjną budowę obwodnicy, miała wielu wrogów, a na jaw wyszły również problemy w jego życiu prywatnym. Trop niespodziewanie zaprowadził detektywów do byłego boksera, Pietryki, który groził Baraniakowi ujawnieniem kompromitujących materiałów. Gdy śledczy w końcu do niego dotarli, byli świadkami jego kłótni z żoną wójta, co jasno sugerowało, że tych dwoje łączy jakaś mroczna tajemnica. Z tyloma niewiadomymi na stole, w którą stronę teraz potoczy się dochodzenie?
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 117 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku serialu śledczy zmierzą się z brutalnym morderstwem kuratorki sądowej, Grażyny Kowalik, której ciało odnaleziono na osiedlowym śmietniku. Ofiara zginęła od ciosu w głowę, co od razu kieruje Maję i Serafina na trop związany z jej życiem zawodowym. Pierwszym podejrzanym staje się Tadeusz Fidor, hodowca psów, z którym Kowalik niedawno zerwała znajomość, a on sam nie stronił od gróźb pod jej adresem. Policjanci biorą pod lupę również Damiana Wajdzika, który był niezadowolony z opinii wydanej przez kuratorkę w sprawie o opiekę nad dzieckiem. Dodatkowo, sprawę komplikuje fakt, że Wajdzik należy do radykalnej grupy walczącej z alienacją rodzicielską, a w tle pojawia się jeszcze jedna, makabryczna zagadka – policja wciąż poszukuje tajemniczego złodzieja zwłok.
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 117 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani trzymającego w napięciu serialu kryminalnego z pewnością zadają sobie pytanie, kiedy będą mogli obejrzeć kolejną odsłonę zmagań trójmiejskich policjantów. Nowe śledztwo i zaskakujące zwroty akcji już wkrótce zagoszczą na ekranach. Warto zarezerwować sobie czas, by nie przegapić premierowego epizodu. Najnowszy, 117. odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 marca 2026 roku, o godzinie 21:30 na antenie TV4.
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" to serial, który od samego początku przyciąga widzów dynamiczną akcją i skomplikowanymi zagadkami kryminalnymi. Fabuła koncentruje się na specjalnej jednostce policji, która nie cofnie się przed niczym, by rozbić siatkę przestępczości zorganizowanej w Trójmieście. Pod wodzą nadinspektora "Musashiego" Gołaszewskiego, funkcjonariusze często muszą naginać przepisy, by dorównać brutalności świata, z którym walczą. To właśnie ta bezkompromisowość i złożone postacie sprawiają, że z zapartym tchem śledzimy ich losy. W serialu występują m.in.:
- Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)
- Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)
- Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)
- Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)
- Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)
- Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)
- Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)
- Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)
- Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)
- Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)