"Sprawiedliwi. Trójmiasto": streszczenie odcinka 156

Wydarzenia w świecie gdańskich przestępców nabrały niesamowitego tempa w ostatnim odcinku serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto". Wszystko zaczęło się od makabrycznego odkrycia na plaży, gdzie znalezione ciało okaleczonego funkcjonariusza Barabasza stało się zapowiedzią krwawej wojny gangów z ludźmi Olka Papy Jóźwiaka. Brutalne morderstwo sprawiło, że prokurator Piłat bez wahania wywarł presję na Szrederze, oczekując od niego zdecydowanych działań wykraczających poza wszelkie służbowe procedury. W tym samym czasie Barabasz zorientował się, że w jego najbliższym otoczeniu ukrywa się kret, a prawda o zdradzie okazała się wyjątkowo bolesna. Na jaw wyszły bowiem dokumenty sugerujące, że Sonia podjęła współpracę nie tylko z białoruskim wywiadem, ale też z prawnikiem jego największego wroga. Po tak mocnym uderzeniu warto sprawdzić, jakie jeszcze tajemnice wyjdą na jaw w kolejnej odsłonie tej historii.

Zagraniczne role Piotra Adamczyka. Nie tylko Marvel!| To się kręci

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 156 - streszczenie

Po tym, jak Kiszczak zostaje odbity, Szreder przestaje przejmować się odgórnymi zasadami i zaczyna działać na własną rękę. Funkcjonariusz dochodzi do wniosku, że jedynie radykalne kroki pozwolą mu zatrzymać groźnych przestępców. Tragiczna informacja o śmierci Barabasza tylko utwierdza go w przekonaniu, że musi jak najszybciej wyeliminować Jóźwiaka. Niestety, jego samotna wyprawa kończy się wpadnięciem w pułapkę, przez co trafia do lasu, gdzie grozi mu egzekucja. W tym samym czasie Gołaszewski obserwuje rosnącą siłę klanu Jóźwiaka, który bez skrupułów przejmuje kontrolę nad miastem. Choć pojawia się rozkaz odsunięcia jednostki od sprawy, Musashi decyduje się wysłać grupę antyterrorystyczną przeciwko gangowi.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 156 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani produkcji o trójmiejskich policjantach z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w najnowszym wątku kryminalnym. Przygotowana historia zapowiada sporo napięcia, które rozstrzygnie się na ekranach telewizorów już w najbliższym czasie. Warto zarezerwować sobie wolny wieczór, aby nie przegapić tego istotnego momentu w życiu funkcjonariuszy. Najnowszy epizod zostanie zaprezentowany widzom na antenie TV4. Premiera 156. odcinka serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" odbędzie się 28 maja 2026 roku o godzinie 21:30.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie opowieści o policjantach, którzy nie boją się ubrudzić rąk w walce z najgroźniejszymi gangami, ten serial jest właśnie dla was. Śledzimy tu losy elitarnej grupy stworzonej do rozbijania struktur mafijnych działających w okolicach gdańskiego portu. Funkcjonariusze często stają przed trudnymi wyborami moralnymi, bo świat przestępczy Trójmiasta nie wybacza żadnych błędów. To produkcja pełna dynamicznych akcji i skomplikowanych dochodzeń, które trzymają w niepewności do samego końca. Obsada tego serialu to m.in.:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)