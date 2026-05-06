"Sprawiedliwi. Trójmiasto": streszczenie odcinka 147

Ostatnie wydarzenia w serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" brutalnie udowodniły, że najmroczniejsze sekrety często wychodzą na jaw w najmniej spodziewanych momentach. Wiktor i Maja skupili się na sprawie zgwałconej Anity Pikuły, którą odnaleziono w parku w stanie uniemożliwiającym złożenie jakichkolwiek zeznań. Jedynym śladem dla śledczych był rysunek z adresem prowadzącym do ojca ofiary, Roberta, który próbował bezskutecznie ukryć fakt, że widział się z córką w ostatnim czasie. Jego kłamstwo obnażyła matka dziewczyny, a policjanci podczas przeszukania pokoju Anity trafili na rysunki sugerujące, że mogła ona padać ofiarą molestowania. W tym samym czasie w serialu ponownie uderzył morderca znany jako Szubienicznik, a jego nową ofiarą padł mężczyzna, który po alkoholu doprowadził do tragicznego wypadku. Czego zatem należy spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 147 - streszczenie

Patrycja oraz Maksym prowadzą dochodzenie w sprawie porwania Kamila Dąbrowskiego, który został pobity pod osłoną nocy i uprowadzony furgonetką. Pierwsze podejrzenia śledczych kierują się w stronę jego wspólnika, Jacka Ołowca, który jest właścicielem komisu samochodowego i został zdradzony przez żonę z ofiarą porwania. Mężczyzna odpiera jednak zarzuty i przekonuje policjantów, że auto biorące udział w zdarzeniu wynajął zupełnie obcej osobie. Sprawa przybiera dramatyczny obrót, gdy do rąk funkcjonariuszy trafia nagranie z uwięzionym w kontenerze Kamilem. Od tego momentu rozpoczyna się wyścig z czasem, w którym stawką jest życie uprowadzonego mężczyzny.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 147 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli chcecie na bieżąco śledzić losy trójmiejskich funkcjonariuszy z elitarnej jednostki, koniecznie zarezerwujcie sobie wolny wieczór przed ekranem. Produkcja o pracy grupy "Musashiego" jest emitowana regularnie na jednej z najpopularniejszych anten ogólnopolskich. To świetna okazja, aby zobaczyć, jak policjanci radzą sobie w walce z zorganizowaną przestępczością w porcie. Premiera "Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 147 zaplanowana jest na 13 maja 2026 roku o godzinie 21:30 w TV4.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

Ten serial to propozycja dla każdego, kto lubi opowieści o profesjonalistach stawiających czoła brutalnym przestępcom na polskim wybrzeżu. Fabuła skupia się na elitarnej jednostce policji, która rozpracowuje międzynarodowe szajki przemycające narkotyki i broń przez gdański port. Dowodzona przez charyzmatycznego nadinspektora grupa często musi naginać przepisy, aby skutecznie walczyć z bezwzględną mafią. Każdy odcinek pokazuje skomplikowane relacje między bohaterami oraz trudne wybory moralne towarzyszące ich niebezpiecznej służbie. W serialu występują:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)