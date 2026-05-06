"Sprawiedliwi. Trójmiasto": streszczenie odcinka 147

Ostatnie wydarzenia w serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" brutalnie udowodniły, że najmroczniejsze sekrety często wychodzą na jaw w najmniej spodziewanych momentach. Wiktor i Maja skupili się na sprawie zgwałconej Anity Pikuły, którą odnaleziono w parku w stanie uniemożliwiającym złożenie jakichkolwiek zeznań. Jedynym śladem dla śledczych był rysunek z adresem prowadzącym do ojca ofiary, Roberta, który próbował bezskutecznie ukryć fakt, że widział się z córką w ostatnim czasie. Jego kłamstwo obnażyła matka dziewczyny, a policjanci podczas przeszukania pokoju Anity trafili na rysunki sugerujące, że mogła ona padać ofiarą molestowania. W tym samym czasie w serialu ponownie uderzył morderca znany jako Szubienicznik, a jego nową ofiarą padł mężczyzna, który po alkoholu doprowadził do tragicznego wypadku. Czego zatem należy spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 147 - streszczenie
Patrycja oraz Maksym prowadzą dochodzenie w sprawie porwania Kamila Dąbrowskiego, który został pobity pod osłoną nocy i uprowadzony furgonetką. Pierwsze podejrzenia śledczych kierują się w stronę jego wspólnika, Jacka Ołowca, który jest właścicielem komisu samochodowego i został zdradzony przez żonę z ofiarą porwania. Mężczyzna odpiera jednak zarzuty i przekonuje policjantów, że auto biorące udział w zdarzeniu wynajął zupełnie obcej osobie. Sprawa przybiera dramatyczny obrót, gdy do rąk funkcjonariuszy trafia nagranie z uwięzionym w kontenerze Kamilem. Od tego momentu rozpoczyna się wyścig z czasem, w którym stawką jest życie uprowadzonego mężczyzny.
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 147 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Jeśli chcecie na bieżąco śledzić losy trójmiejskich funkcjonariuszy z elitarnej jednostki, koniecznie zarezerwujcie sobie wolny wieczór przed ekranem. Produkcja o pracy grupy "Musashiego" jest emitowana regularnie na jednej z najpopularniejszych anten ogólnopolskich. To świetna okazja, aby zobaczyć, jak policjanci radzą sobie w walce z zorganizowaną przestępczością w porcie. Premiera "Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 147 zaplanowana jest na 13 maja 2026 roku o godzinie 21:30 w TV4.
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada
Ten serial to propozycja dla każdego, kto lubi opowieści o profesjonalistach stawiających czoła brutalnym przestępcom na polskim wybrzeżu. Fabuła skupia się na elitarnej jednostce policji, która rozpracowuje międzynarodowe szajki przemycające narkotyki i broń przez gdański port. Dowodzona przez charyzmatycznego nadinspektora grupa często musi naginać przepisy, aby skutecznie walczyć z bezwzględną mafią. Każdy odcinek pokazuje skomplikowane relacje między bohaterami oraz trudne wybory moralne towarzyszące ich niebezpiecznej służbie. W serialu występują:
- Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)
- Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)
- Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)
- Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)
- Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)
- Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)
- Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)
- Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)
- Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)
- Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)