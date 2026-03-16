"Gliniarze", odcinek 1168: Olga i Adam zajmują się sprawą porwania siedemnastoletniego chłopaka, który zaginął w drodze powrotnej z imprezy

Poprzedni odcinek serialu "Gliniarze" z pewnością dostarczył fanom solidnej dawki emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Policyjny informator, Tomasz „Okoń” Okoński, znalazł się w samym centrum niebezpieczeństwa, gdy podczas działań operacyjnych wpadł w poważne tarapaty. Sprawy przybrały dramatyczny obrót, ponieważ stał się głównym podejrzanym w sprawie o zabójstwo, a wszystkie dowody wskazywały właśnie na niego. W tle tych wydarzeń byliśmy również świadkami sporych zmian w CBP, gdzie Krystian Górski został wysłany z misją do Poznania. W związku z tym Olgierd Mazur zyskał nowego partnera, świeżo awansowanego aspiranta Krzysztofa Chrobocińskiego. Po tak intensywnym epizodzie, poprzeczka na kolejne dni z ekipą detektywów została zawieszona naprawdę wysoko.

"Gliniarze" odc. 1168 - streszczenie

W najnowszym odcinku detektywi Olga i Adam zajmą się sprawą porwania siedemnastoletniego chłopaka, który zaginął w drodze powrotnej z imprezy. Początkowe tropy prowadzą śledczych do szkoły ofiary, gdzie podejrzenia padają na uczniów, którzy znęcali się nad zaginionym i kilka dni wcześniej dotkliwie go pobili. Jednak w miarę postępu śledztwa na jaw wychodzą nowe, zaskakujące fakty. Okazuje się, że uprowadzony nastolatek skrywał mroczne sekrety, o których nie wiedzieli nawet jego najbliżsi. Kluczem do rozwiązania tej skomplikowanej zagadki kryminalnej będzie ustalenie, kto tak naprawdę miał motyw, by pozbyć się chłopaka.

"Gliniarze" odc. 1168 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu "Gliniarze" z pewnością nie mogą doczekać się kolejnego odcinka pełnego napięcia i dynamicznych zwrotów akcji. Nadchodząca sprawa porwania nastolatka zapowiada się na jedną z bardziej skomplikowanych i emocjonujących w ostatnim czasie. Już wkrótce przekonamy się, jakie tajemnice odkryją detektywi i czy uda im się odnaleźć zaginionego chłopaka. Nowy, 1168. odcinek "Gliniarzy" będzie można obejrzeć w poniedziałek, 23 marca 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie Polsatu.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to serial, który od lat przyciąga widzów przed ekrany, serwując im solidną dawkę policyjnej akcji i wciągających śledztw. Każdy odcinek to podróż w mroczne zakamarki Warszawy, gdzie zespoły detektywów stawiają czoła najgroźniejszym przestępcom. Widzowie śledzą nie tylko zmagania zawodowe bohaterów, ale także ich prywatne perypetie, co sprawia, że łatwo się z nimi zżyć. To pozycja obowiązkowa dla każdego fana gatunku kryminalnego. W serialu występują m.in.:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)