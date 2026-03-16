"Gliniarze", odcinek 1168: Olga i Adam zajmują się sprawą porwania siedemnastoletniego chłopaka, który zaginął w drodze powrotnej z imprezy

Spis treści
Poprzedni odcinek serialu "Gliniarze" z pewnością dostarczył fanom solidnej dawki emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Policyjny informator, Tomasz „Okoń” Okoński, znalazł się w samym centrum niebezpieczeństwa, gdy podczas działań operacyjnych wpadł w poważne tarapaty. Sprawy przybrały dramatyczny obrót, ponieważ stał się głównym podejrzanym w sprawie o zabójstwo, a wszystkie dowody wskazywały właśnie na niego. W tle tych wydarzeń byliśmy również świadkami sporych zmian w CBP, gdzie Krystian Górski został wysłany z misją do Poznania. W związku z tym Olgierd Mazur zyskał nowego partnera, świeżo awansowanego aspiranta Krzysztofa Chrobocińskiego. Po tak intensywnym epizodzie, poprzeczka na kolejne dni z ekipą detektywów została zawieszona naprawdę wysoko.
"Gliniarze" odc. 1168 - streszczenie
W najnowszym odcinku detektywi Olga i Adam zajmą się sprawą porwania siedemnastoletniego chłopaka, który zaginął w drodze powrotnej z imprezy. Początkowe tropy prowadzą śledczych do szkoły ofiary, gdzie podejrzenia padają na uczniów, którzy znęcali się nad zaginionym i kilka dni wcześniej dotkliwie go pobili. Jednak w miarę postępu śledztwa na jaw wychodzą nowe, zaskakujące fakty. Okazuje się, że uprowadzony nastolatek skrywał mroczne sekrety, o których nie wiedzieli nawet jego najbliżsi. Kluczem do rozwiązania tej skomplikowanej zagadki kryminalnej będzie ustalenie, kto tak naprawdę miał motyw, by pozbyć się chłopaka.
"Gliniarze" odc. 1168 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu "Gliniarze" z pewnością nie mogą doczekać się kolejnego odcinka pełnego napięcia i dynamicznych zwrotów akcji. Nadchodząca sprawa porwania nastolatka zapowiada się na jedną z bardziej skomplikowanych i emocjonujących w ostatnim czasie. Już wkrótce przekonamy się, jakie tajemnice odkryją detektywi i czy uda im się odnaleźć zaginionego chłopaka. Nowy, 1168. odcinek "Gliniarzy" będzie można obejrzeć w poniedziałek, 23 marca 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie Polsatu.
"Gliniarze" - opis serialu i obsada
"Gliniarze" to serial, który od lat przyciąga widzów przed ekrany, serwując im solidną dawkę policyjnej akcji i wciągających śledztw. Każdy odcinek to podróż w mroczne zakamarki Warszawy, gdzie zespoły detektywów stawiają czoła najgroźniejszym przestępcom. Widzowie śledzą nie tylko zmagania zawodowe bohaterów, ale także ich prywatne perypetie, co sprawia, że łatwo się z nimi zżyć. To pozycja obowiązkowa dla każdego fana gatunku kryminalnego. W serialu występują m.in.:
- Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)
- Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)
- Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)
- Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)
- Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)
- Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)
- Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)
- Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)
- Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)
- Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)
- Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)
- Przemysław Saleta (jako Artur Król)
- Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)