Turniej WTA w Berlinie. Magdalena Fręch w głównej drabince

Szczęśliwy awans Polki

Magdalena Fręch zagra w turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w Berlinie. Polka przegrała w drugiej rundzie kwalifikacji z Chinką Shuai Zhang 2:6, 4:6. Ostatecznie jednak 45. rakieta świata awansowała do głównej drabinki dzięki wycofaniu się jednej z uczestniczek.

Status „szczęśliwej przegranej” (lucky loser) pozwolił jej na kontynuowanie rywalizacji. W pierwszej rundzie jej rywalką będzie Niemka Eva Lys, która zajmuje 80. miejsce w rankingu WTA i otrzymała od organizatorów „dziką kartę”.

Jedyna Polka w Berlinie?

Dzięki awansowi jako „szczęśliwa przegrana” polska tenisistka przedłużyła swoje nadzieje na dobry wynik w stolicy Niemiec. Magdalena Fręch jest jedyną reprezentantką Polski w singlowej drabince berlińskiego turnieju na nawierzchni trawiastej.

Udział w tych zawodach jest ważnym etapem przygotowań do wielkoszlemowego Wimbledonu. Dla 45. zawodniczki rankingu to cenna okazja, by sprawdzić formę na trawie w starciu z wymagającymi rywalkami i powalczyć o kolejne punkty.