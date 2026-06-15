Orlen Zastal pokonuje Legię w czwartym meczu finału. Znamy wynik starcia

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-15 23:15

Koszykarze Orlen Zastal Zielona Góra wyrównali stan finałowej rywalizacji. Czwarty mecz z Legią Warszawa zakończył się zwycięstwem gospodarzy 85:73. Zacięta walka o mistrzostwo trwa.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręce koszykarza w beżowych rękawach trzymające piłkę na tle boiska sportowego.

Zastal wyrównuje stan finałowej serii

Czwarty mecz finałowy przyniósł cenne zwycięstwo drużynie z Zielonej Góry. Gospodarze wygrali spotkanie z Legią Warszawa wynikiem 85:73. Dominacja miejscowych utrzymywała się przez większość spotkania, co pokazują wyniki poszczególnych kwart: 23:17, 17:14, 21:16 oraz 24:26.

Obecny stan rywalizacji w fazie play off wynosi 2-2, a walka toczy się do czterech zwycięstw. Następny, piąty już mecz tej zaciętej serii zostanie rozegrany w nadchodzącą środę w Warszawie.

Najlepiej punktujący w obu drużynach

W szeregach Orlen Zastalu prym wiódł Andrzej Mazurczak, zdobywając dla swojego zespołu 21 punktów. Dobre zawody rozegrał również Conley Garrison z 16 punktami oraz Dwight Allen Wilson, który dorzucił 10 oczek do wyniku drużyny z Zielonej Góry.

W ekipie Legii Warszawa najskuteczniejszy okazał się Carl Ponsar. Zawodnik zapisał na swoim koncie 17 zdobytych punktów. Wspierali go Andrzej Pluta z 14 oczkami na koncie oraz Dominic Brewton, który zdobył dla gości 12 punktów.