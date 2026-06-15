Ekstraklasa koszykarzy zacięta. Kto wygrał ważne czwarte starcie finałowe

Wyrównana walka o mistrzowski tytuł

Drużyna Orlen Zastal Zielona Góra zmierzyła się z ekipą Legia Warszawa w czwartym meczu fazy finałowej. Gospodarze narzucili swoim rywalom warunki gry od pierwszych minut trwania całego spotkania. Pierwsza kwarta zakończyła się pewnym wynikiem 23:17 dla zielonogórzan. W drugiej części meczu również triumfowali miejscowi gracze, zdobywając siedemnaście punktów przy czternastu oczkach przeciwników. Ostatecznie całe spotkanie zakończyło się cennym zwycięstwem Zastalu w stosunku 85:73.

Po zmianie stron obraz gry na parkiecie nie uległ diametralnej zmianie na korzyść gości. Trzecia odsłona spotkania to wygrana gospodarzy w stosunku 21:16. Ostatnia kwarta była jedyną częścią meczu, w której warszawianie okazali się nieznacznie skuteczniejsi, wygrywając 26:24. Zwycięstwo ekipy Orlen Zastal Zielona Góra doprowadziło do wyrównania stanu rywalizacji play-off na 2-2. Według obowiązującego regulaminu walka w wielkim finale toczy się do czterech wygranych meczów.

Kto poprowadził zespół do wygranej?

Najlepszym zawodnikiem na parkiecie po stronie gospodarzy okazał się Andrzej Mazurczak, który zdobył łącznie aż 21 punktów. Bardzo dobry występ przed publicznością zanotował również Conley Garrison, rzucając 16 oczek. Dwucyfrowy dorobek punktowy dla zwycięzców zapisał na swoim koncie także Dwight Allen Wilson z 10 punktami. Pozostali gracze z Zielonej Góry, tacy jak Jayvon Maughmer oraz Patrick Cartier, dołożyli do dorobku odpowiednio 9 oraz 8 ważnych oczek.

W zespole ze stolicy najskuteczniejszym graczem był Carl Ponsar, który zgromadził na swoim koncie 17 punktów. Dobre wsparcie w ataku zapewnił mu Andrzej Pluta z 14 zdobytymi punktami, a także Dominic Brewton z 12 oczkami. Kolejne wielkie finałowe spotkanie pomiędzy obiema drużynami odbędzie się w najbliższą środę w Warszawie. Kibice z pewnością mogą spodziewać się zaciętych sportowych emocji do ostatnich sekund w decydującej walce o złoty medal.