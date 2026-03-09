"Sprawiedliwi. Trójmiasto", odcinek 113: 5-latek porwany z przedszkola! Gzymski i Dąbek odkrywają konflikt między rodzicami dziecka

W ostatnim odcinku serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" twórcy zaserwowali fanom prawdziwy rollercoaster emocji i zagadek. Centralnym punktem fabuły stało się makabryczne odkrycie ciała dziennikarza Michała Wrzosa, które częściowo rozpuszczono w kwasie. Prowadzący śledztwo Szreder i Kiszczak szybko ustalili, że denat badał sprawę zabójstwa aktywisty walczącego z mafią deweloperską, którego zwłoki potraktowano w identyczny sposób. Gdy wydawało się, że głównym podejrzanym jest deweloper Kamiński, ktoś włamał się do biura zamordowanego i skradł jego laptopa. Na domiar złego, śledczy odnaleźli tajemniczą teczkę "Sarajewo", rzucającą nowe światło na sprawę i sugerującą powiązania z handlem turystyką snajperską w Bośni. Tropy prowadzą w coraz bardziej niebezpieczne rejony, a zagadek wciąż przybywa.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 113 - streszczenie

Nadchodzący odcinek rozpocznie się od dramatycznego wydarzenia – zniknięcia pięcioletniego Jasia Gaudyna prosto z przedszkola. Śledztwo w tej sprawie natychmiast podejmują detektywi Gzymski i Dąbek, a ich uwaga szybko skupia się na głównym podejrzanym, Jarosławie Filipiaku. Mężczyzna ten był już w przeszłości oskarżany o podobne czyny, a zeznania sąsiadów, którzy widzieli go fotografującego dzieci w pobliżu placówki, tylko potęgują podejrzenia. Chociaż policjantom udaje się zlokalizować samochód Filipiaka z pluszową zabawką w środku, sprawa przybiera nieoczekiwany obrót. Dochodzenie komplikuje się, gdy na światło dzienne wychodzą poważne konflikty i napięcia między rodzicami porwanego chłopca.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 113 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują rozwiązania nowej, skomplikowanej sprawy porwania małego chłopca. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, a losy bohaterów i zaginionego dziecka trzymają w napięciu. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak potoczy się śledztwo i czy detektywom uda się odnaleźć Jasia, koniecznie zarezerwujcie sobie czas na seans. Najnowszy, 113. odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" zostanie wyemitowany na kanale TV4 w poniedziałek, 16 marca 2026 roku, o godzinie 21:30.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

Serial "Sprawiedliwi. Trójmiasto" od początku trzyma widzów w napięciu, śledząc losy elitarnej jednostki policji walczącej z przestępczością zorganizowaną. Każdy odcinek to nowa, skomplikowana sprawa, w której funkcjonariusze pod dowództwem nadinspektora Gołaszewskiego często muszą działać na granicy prawa. Ich celem jest rozbicie siatki kryminalnej przemycającej przez gdański port narkotyki, broń i żywy towar. To opowieść o policjantach, dla których zatrzymanie sprawcy to dopiero początek walki z mafijnym światem. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)