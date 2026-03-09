"Sprawiedliwi. Trójmiasto", odcinek 113: 5-latek porwany z przedszkola! Gzymski i Dąbek odkrywają konflikt między rodzicami dziecka

Spis treści
W ostatnim odcinku serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" twórcy zaserwowali fanom prawdziwy rollercoaster emocji i zagadek. Centralnym punktem fabuły stało się makabryczne odkrycie ciała dziennikarza Michała Wrzosa, które częściowo rozpuszczono w kwasie. Prowadzący śledztwo Szreder i Kiszczak szybko ustalili, że denat badał sprawę zabójstwa aktywisty walczącego z mafią deweloperską, którego zwłoki potraktowano w identyczny sposób. Gdy wydawało się, że głównym podejrzanym jest deweloper Kamiński, ktoś włamał się do biura zamordowanego i skradł jego laptopa. Na domiar złego, śledczy odnaleźli tajemniczą teczkę "Sarajewo", rzucającą nowe światło na sprawę i sugerującą powiązania z handlem turystyką snajperską w Bośni. Tropy prowadzą w coraz bardziej niebezpieczne rejony, a zagadek wciąż przybywa.
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 113 - streszczenie
Nadchodzący odcinek rozpocznie się od dramatycznego wydarzenia – zniknięcia pięcioletniego Jasia Gaudyna prosto z przedszkola. Śledztwo w tej sprawie natychmiast podejmują detektywi Gzymski i Dąbek, a ich uwaga szybko skupia się na głównym podejrzanym, Jarosławie Filipiaku. Mężczyzna ten był już w przeszłości oskarżany o podobne czyny, a zeznania sąsiadów, którzy widzieli go fotografującego dzieci w pobliżu placówki, tylko potęgują podejrzenia. Chociaż policjantom udaje się zlokalizować samochód Filipiaka z pluszową zabawką w środku, sprawa przybiera nieoczekiwany obrót. Dochodzenie komplikuje się, gdy na światło dzienne wychodzą poważne konflikty i napięcia między rodzicami porwanego chłopca.
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 113 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekują rozwiązania nowej, skomplikowanej sprawy porwania małego chłopca. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, a losy bohaterów i zaginionego dziecka trzymają w napięciu. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak potoczy się śledztwo i czy detektywom uda się odnaleźć Jasia, koniecznie zarezerwujcie sobie czas na seans. Najnowszy, 113. odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" zostanie wyemitowany na kanale TV4 w poniedziałek, 16 marca 2026 roku, o godzinie 21:30.
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada
Serial "Sprawiedliwi. Trójmiasto" od początku trzyma widzów w napięciu, śledząc losy elitarnej jednostki policji walczącej z przestępczością zorganizowaną. Każdy odcinek to nowa, skomplikowana sprawa, w której funkcjonariusze pod dowództwem nadinspektora Gołaszewskiego często muszą działać na granicy prawa. Ich celem jest rozbicie siatki kryminalnej przemycającej przez gdański port narkotyki, broń i żywy towar. To opowieść o policjantach, dla których zatrzymanie sprawcy to dopiero początek walki z mafijnym światem. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)
- Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)
- Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)
- Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)
- Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)
- Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)
- Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)
- Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)
- Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)
- Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)