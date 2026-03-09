"Policjantki i Policjanci", odcinek 1381: Bartek mierzy się z poważnym dylematem w swoim życiu uczuciowym

W ostatnim odcinku serialu "Policjantki i Policjanci" emocje sięgnęły zenitu, a wrocławska komenda stanęła przed kolejnym trudnym wyzwaniem. Patrol interweniował w sprawie brutalnego pobicia mężczyzny, którego stan okazał się bardzo poważny. Sytuację skomplikował fakt, że w splądrowanym mieszkaniu ofiary, mieszkającej samotnie, znaleziono tajemniczy damski guzik. Kluczowym tropem stały się zeznania sąsiadki, która opowiedziała o awanturze z udziałem byłej żony poszkodowanego. Podczas gdy policjanci próbowali odkryć motyw ataku, Białach przygotowywał się do trudnej rozmowy pod koniec dnia. Poprzedni epizod zostawił nas z wieloma niewiadomymi, więc czego możemy spodziewać się tym razem?

"Policjantki i Policjanci" odc. 1381 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Sołtys będzie musiał odłożyć na bok własne problemy i rozterki, gdyż pilne obowiązki służbowe nie pozwolą mu na spokojną rozmowę z Leną. Jego zespół zajmie się sprawą brutalnego pobicia mężczyzny o imieniu Leszek, a śledztwo przyniesie szokujące rezultaty. Okazuje się bowiem, że za napaścią stoją dwie nastoletnie dziewczyny, których brutalność jest trudna do zrozumienia. Policjanci, próbując ustalić motywy ataku, rozważają hipotezę, że jedna ze sprawczyń może być córką ofiary. Równocześnie Bartek będzie mierzył się z poważnym dylematem w swoim życiu uczuciowym, stając przed niełatwym wyborem.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1381 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i wyjaśnienie zagadki brutalnej napaści. Nowe wątki osobiste bohaterów również budzą ogromne emocje i ciekawość, dlatego warto zarezerwować sobie czas na seans. Jak potoczą się losy policjantów z wrocławskiej komendy i czy uda im się rozwiązać tę skomplikowaną sprawę? Premierowa emisja 1381 odcinka "Policjantek i Policjantów" odbędzie się w poniedziałek, 16 marca 2026 roku, o godzinie 19:00 na antenie TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

"Policjantki i policjanci" to serial, który od lat przyciąga widzów, umiejętnie łącząc dynamiczne akcje policyjne z prywatnym życiem funkcjonariuszy z Wrocławia. Z jednej strony śledzimy ich zmagania z przestępczością, od drobnych interwencji po poważne sprawy kryminalne. Z drugiej strony poznajemy ich jako zwykłych ludzi, którzy po służbie mierzą się z rodzinnymi problemami, miłosnymi dylematami i stresem. To właśnie ta mieszanka sprawia, że fani tak chętnie wracają przed ekrany. W serialu występują m.in.:

Honorata Witańska jako Karolina Rachwal

Mariusz Węgłowski jako Mikołaj Białach

Magda Malcharek jako Aleksandra Wysocka

Wojciech Sukiennik jako Krzysztof Zapała

Paweł Monsiel jako Szymon Zieliński

Magda Szczepanek jako Joanna Zatońska

Wiesław Cichy jako Adam Kobielak

Anna Kukawska jako Emilia Drawska Zapała

Przemysław Puchała jako Jacek Nowak