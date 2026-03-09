"Gliniarze", odcinek 1163: Dźgnięta nożem kobieta traci ciążę! Natalia i Kuba robią wszystko, by znaleźć sprawcę

Ostatni odcinek serialu "Gliniarze" dostarczył widzom solidnej dawki emocji i skomplikowanej zagadki kryminalnej. Sprawa porwania syna stołecznego biznesmena od początku wyglądała na trudną, a dodatkowo skomplikował ją anonimowy donos o przemycie narkotyków. Adam i Olga próbowali ustalić, czy te dwa wątki są ze sobą powiązane, co doprowadziło ich do odkrycia niebezpiecznych relacji mężczyzny z mafią ze Wschodu. Sytuację pogarszał fakt, że ojciec porwanego chłopca ukrywał prawdę, zmuszając swoją żonę do desperackiego działania na własną rękę. Poprzednie śledztwo podniosło poprzeczkę naprawdę wysoko - czego zatem możemy spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Gliniarze" odc. 1163 - streszczenie

Podczas zamkniętej kolacji firmowej dochodzi do dramatycznego zdarzenia. W restauracyjnej toalecie pracownicy znajdują asystentkę prezesa z raną kłutą brzucha, która natychmiast zostaje przewieziona do szpitala. Tam wychodzi na jaw tragiczna prawda - w wyniku ataku kobieta straciła wczesną ciążę. Sprawą zajmują się detektywi Natalia i Kuba, którzy szybko ustalają, że na imprezie obecni byli wyłącznie pracownicy firmy oraz obsługa lokalu. Sytuacja komplikuje się, gdy okazuje się, że kluczowy moment ataku nie został zarejestrowany przez kamery monitoringu, a śledczy muszą odpowiedzieć na pytanie, czy był to nieszczęśliwy zbieg okoliczności, czy też precyzyjnie zaplanowane działanie sprawcy.

"Gliniarze" odc. 1163 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą się doczekać, aby zobaczyć, jak Natalia i Kuba poradzą sobie z tą skomplikowaną sprawą. Tajemniczy atak w zamkniętym gronie i brak nagrań z monitoringu zapowiadają odcinek pełen napięcia oraz nieoczekiwanych zwrotów akcji. Warto już teraz zaplanować sobie czas, aby nie przegapić premierowej emisji. Nowy, 1163. odcinek "Gliniarzy" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 16 marca 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie telewizji Polsat.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to serial, który od lat dostarcza widzom potężnej dawki emocji, przenosząc ich w sam środek policyjnych dochodzeń w Warszawie. Każdy odcinek to nowa, wciągająca zagadka kryminalna, która pokazuje codzienną, niebezpieczną pracę stołecznych detektywów. Bohaterowie muszą mierzyć się nie tylko z bezwzględnymi przestępcami, ale także z własnymi dylematami, co sprawia, że śledzimy ich losy z zapartym tchem. Za sukcesem produkcji stoją nie tylko trzymające w napięciu scenariusze, ale również charyzmatyczni aktorzy. W serialu występują m.in.:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)