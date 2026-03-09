"Gliniarze", odcinek 1163: Dźgnięta nożem kobieta traci ciążę! Natalia i Kuba robią wszystko, by znaleźć sprawcę

Spis treści
Ostatni odcinek serialu "Gliniarze" dostarczył widzom solidnej dawki emocji i skomplikowanej zagadki kryminalnej. Sprawa porwania syna stołecznego biznesmena od początku wyglądała na trudną, a dodatkowo skomplikował ją anonimowy donos o przemycie narkotyków. Adam i Olga próbowali ustalić, czy te dwa wątki są ze sobą powiązane, co doprowadziło ich do odkrycia niebezpiecznych relacji mężczyzny z mafią ze Wschodu. Sytuację pogarszał fakt, że ojciec porwanego chłopca ukrywał prawdę, zmuszając swoją żonę do desperackiego działania na własną rękę. Poprzednie śledztwo podniosło poprzeczkę naprawdę wysoko - czego zatem możemy spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Gliniarze" odc. 1163 - streszczenie
Podczas zamkniętej kolacji firmowej dochodzi do dramatycznego zdarzenia. W restauracyjnej toalecie pracownicy znajdują asystentkę prezesa z raną kłutą brzucha, która natychmiast zostaje przewieziona do szpitala. Tam wychodzi na jaw tragiczna prawda - w wyniku ataku kobieta straciła wczesną ciążę. Sprawą zajmują się detektywi Natalia i Kuba, którzy szybko ustalają, że na imprezie obecni byli wyłącznie pracownicy firmy oraz obsługa lokalu. Sytuacja komplikuje się, gdy okazuje się, że kluczowy moment ataku nie został zarejestrowany przez kamery monitoringu, a śledczy muszą odpowiedzieć na pytanie, czy był to nieszczęśliwy zbieg okoliczności, czy też precyzyjnie zaplanowane działanie sprawcy.
"Gliniarze" odc. 1163 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z pewnością nie mogą się doczekać, aby zobaczyć, jak Natalia i Kuba poradzą sobie z tą skomplikowaną sprawą. Tajemniczy atak w zamkniętym gronie i brak nagrań z monitoringu zapowiadają odcinek pełen napięcia oraz nieoczekiwanych zwrotów akcji. Warto już teraz zaplanować sobie czas, aby nie przegapić premierowej emisji. Nowy, 1163. odcinek "Gliniarzy" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 16 marca 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie telewizji Polsat.
"Gliniarze" - opis serialu i obsada
"Gliniarze" to serial, który od lat dostarcza widzom potężnej dawki emocji, przenosząc ich w sam środek policyjnych dochodzeń w Warszawie. Każdy odcinek to nowa, wciągająca zagadka kryminalna, która pokazuje codzienną, niebezpieczną pracę stołecznych detektywów. Bohaterowie muszą mierzyć się nie tylko z bezwzględnymi przestępcami, ale także z własnymi dylematami, co sprawia, że śledzimy ich losy z zapartym tchem. Za sukcesem produkcji stoją nie tylko trzymające w napięciu scenariusze, ale również charyzmatyczni aktorzy. W serialu występują m.in.:
- Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)
- Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)
- Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)
- Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)
- Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)
- Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)
- Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)
- Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)
- Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)
- Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)
- Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)
- Przemysław Saleta (jako Artur Król)
- Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)