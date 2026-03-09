"Gliniarze", odcinek 1163: Dźgnięta nożem kobieta traci ciążę! Natalia i Kuba robią wszystko, by znaleźć sprawcę

2026-03-09 9:34

Szykujcie się na mocne emocje w 1163. odcinku serialu „Gliniarze”! Spokojna firmowa kolacja przeradza się w dramat, gdy asystentka prezesa zostaje znaleziona z poważnymi obrażeniami. Natalia i Kuba stają przed zagadką - sprawcą musi być ktoś z obecnych, a jedyny potencjalny świadek, czyli monitoring, tajemniczo zawiódł. Czy detektywom uda się odkryć prawdę ukrytą za fasadą korporacyjnego spotkania?

Ostatni odcinek serialu "Gliniarze" dostarczył widzom solidnej dawki emocji i skomplikowanej zagadki kryminalnej. Sprawa porwania syna stołecznego biznesmena od początku wyglądała na trudną, a dodatkowo skomplikował ją anonimowy donos o przemycie narkotyków. Adam i Olga próbowali ustalić, czy te dwa wątki są ze sobą powiązane, co doprowadziło ich do odkrycia niebezpiecznych relacji mężczyzny z mafią ze Wschodu. Sytuację pogarszał fakt, że ojciec porwanego chłopca ukrywał prawdę, zmuszając swoją żonę do desperackiego działania na własną rękę. Poprzednie śledztwo podniosło poprzeczkę naprawdę wysoko - czego zatem możemy spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Gliniarze" odc. 1163 - streszczenie

Podczas zamkniętej kolacji firmowej dochodzi do dramatycznego zdarzenia. W restauracyjnej toalecie pracownicy znajdują asystentkę prezesa z raną kłutą brzucha, która natychmiast zostaje przewieziona do szpitala. Tam wychodzi na jaw tragiczna prawda - w wyniku ataku kobieta straciła wczesną ciążę. Sprawą zajmują się detektywi Natalia i Kuba, którzy szybko ustalają, że na imprezie obecni byli wyłącznie pracownicy firmy oraz obsługa lokalu. Sytuacja komplikuje się, gdy okazuje się, że kluczowy moment ataku nie został zarejestrowany przez kamery monitoringu, a śledczy muszą odpowiedzieć na pytanie, czy był to nieszczęśliwy zbieg okoliczności, czy też precyzyjnie zaplanowane działanie sprawcy.

"Gliniarze" odc. 1163 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą się doczekać, aby zobaczyć, jak Natalia i Kuba poradzą sobie z tą skomplikowaną sprawą. Tajemniczy atak w zamkniętym gronie i brak nagrań z monitoringu zapowiadają odcinek pełen napięcia oraz nieoczekiwanych zwrotów akcji. Warto już teraz zaplanować sobie czas, aby nie przegapić premierowej emisji. Nowy, 1163. odcinek "Gliniarzy" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 16 marca 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie telewizji Polsat.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to serial, który od lat dostarcza widzom potężnej dawki emocji, przenosząc ich w sam środek policyjnych dochodzeń w Warszawie. Każdy odcinek to nowa, wciągająca zagadka kryminalna, która pokazuje codzienną, niebezpieczną pracę stołecznych detektywów. Bohaterowie muszą mierzyć się nie tylko z bezwzględnymi przestępcami, ale także z własnymi dylematami, co sprawia, że śledzimy ich losy z zapartym tchem. Za sukcesem produkcji stoją nie tylko trzymające w napięciu scenariusze, ale również charyzmatyczni aktorzy. W serialu występują m.in.:

  • Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)
  • Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)
  • Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)
  • Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)
  • Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)
  • Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)
  • Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)
  • Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)
  • Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)
  • Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)
  • Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)
  • Przemysław Saleta (jako Artur Król)
  • Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)
