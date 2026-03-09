"Panna młoda", odcinek 47: Nusret odkrywa prawdę o zaginionych bransoletkach

Fani serialu "Panna młoda" z pewnością nie mogli narzekać na nudę, bo ostatni epizod obfitował w dramatyczne wydarzenia. Wszystko zaczęło się od żądania Mukadder, która kazała Beyzie zwrócić bransoletki Cihanowi. Ta jednak, chcąc ratować własną skórę, zrzuciła całą winę na Aysu. Niestety, intryga się udała i Aysu wraz z matką musiały opuścić rezydencję. To jednak nie koniec złych wiadomości, gdyż niefortunne nieporozumienie pokrzyżowało również plany Hancer, która ostatecznie zrezygnowała z wyjazdu z Cihanem. Czego zatem możemy spodziewać się po tak burzliwych wydarzeniach?

"Panna młoda" odc. 47 - streszczenie

W najnowszym odcinku Hancer okaże wielkie serce, oferując schronienie Fadime i Aysu, które niespodziewanie zostały bez dachu nad głową. W tym samym czasie Nusret dokona przełomowego odkrycia i wreszcie pozna całą prawdę dotyczącą zaginionych bransoletek. Cihan, zaniepokojony skargami, które usłyszał od Fadime, nie pozostanie obojętny na jej trudną sytuację. Mężczyzna postanowi osobiście zająć się tą sprawą, co może doprowadzić do nieoczekiwanych konsekwencji. Jego interwencja z pewnością wpłynie na relacje między bohaterami.

"Panna młoda" odc. 47 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny epizod pełen emocji i zwrotów akcji. Wiele wątków wciąż czeka na swoje rozwiązanie, a losy ulubionych bohaterów wiszą na włosku. Z pewnością warto zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić najnowszych wydarzeń w serialu. Najnowszy, 47. odcinek "Panny młodej" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 16 marca 2026 roku, o godzinie 17:20 na kanale TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecka produkcja, która skradła serca polskich widzów, opowiadając poruszającą historię Hancer i Cihana. Ich losy, od zaaranżowanego małżeństwa po rodzące się wbrew wszystkim przeciwnościom uczucie, trzymają w napięciu z każdym kolejnym odcinkiem. Serial doskonale łączy w sobie elementy dramatu, romansu i rodzinnych intryg, sprawiając, że trudno oderwać się od ekranu. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)