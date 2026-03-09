Iga Świątek śrubuje historyczny wynik w rankingu WTA. Wyliczenia ekspertów nie pozostawiają złudzeń

Iga Świątek obchodzi w tym tygodniu niezwykły jubileusz przebywania w gronie dziesięciu najlepszych tenisistek globu.

Zdecydowaną większość tego czasu Raszynianka zajmowała pierwszą lub drugą lokatę w oficjalnym światowym zestawieniu.

Poniżej prezentujemy dokładne szczegóły dotyczące miejsc zajmowanych przez polską zawodniczkę na przestrzeni ostatnich lat.

Z początkiem bieżącego tygodnia Iga Świątek zainaugurowała swój jubileuszowy, 250. tydzień w elitarnej grupie Top-10. Eksperci z portalu Tennis.com uważnie przeanalizowali przebieg jej kariery i obliczyli, że aż 195 tygodni Polka spędziła na jednym z dwóch najwyższych miejsc. Mając w pamięci zbliżające się dopiero 25. urodziny polskiej zawodniczki w maju, osiągnięcia te rysują się w niezwykle imponujących barwach.

Awans Igi Świątek po raz pierwszy do czołowej dziesiątki miał miejsce 17 maja 2021 roku. Zaliczyła wtedy skok z 15. na 9. pozycję, co było bezpośrednim następstwem wywalczenia prestiżowego trofeum WTA 1000 w Rzymie. W decydującym meczu w stolicy Włoch zdemolowała Karolinę Pliskovą, wygrywając 6:0, 6:0. Pomijając zaledwie dwutygodniową przerwę na 11. miejscu w październiku tamtego roku, zawodniczka wciąż nieprzerwanie plasuje się w Top-10.

Największe wrażenie robi jednak liczba tygodni, które nasza gwiazda spędziła u progu absolutnego szczytu. Z puli 250 tygodni w czołówce, Polka aż 195 spędziła w ścisłym gronie Top-2 na świecie. W okresie obejmującym lata 2022-2024 tenisistka okupowała fotel liderki przez równe 125 tygodni, podczas gdy obecnie trwające dni to jej 70. tydzień jako wiceliderki zestawienia.

Ranking WTA. Jak prezentowały się pozycje Igi Świątek na przestrzeni czasu

Zamieszczona niżej wyliczanka ukazuje szczegółowe rozbicie miejsc na liście rankingowej, jakie notowała polska mistrzyni. Zestawienie to dobitnie potwierdza, że znakomitą część swojej dotychczasowej sportowej drogi spędziła tuż przy samym szczycie.

Miejsce 1: 125 tygodni

Miejsce 2: 70 tygodni (wliczając obecny)

Miejsce 3: 5 tygodni

Miejsce 4: 9 tygodni

Miejsce 5: 3 tygodnie

Miejsce 6: 1 tydzień

Miejsce 7: 2 tygodnie

Miejsce 8: 14 tygodni

Miejsce 9: 20 tygodni

Miejsce 10: 1 tydzień

Turniej w Indian Wells. Maria Sakkari rywalką Igi Świątek w drodze o triumf

Kolejną przeszkodą dla podopiecznej Tomasza Wiktorowskiego na drodze do zwycięstwa w trzeciej rundzie zmagań w Indian Wells będzie Maria Sakkari. W swojej poprzedniej potyczce reprezentantka Grecji z łatwością wyeliminowała Austriaczkę Lilli Tagger, triumfując 7:5, 6:0. Iga Świątek i Maria Sakkari stanęły naprzeciwko siebie całkiem niedawno podczas ćwierćfinału zawodów WTA w Dausze, gdzie po niezwykle wyczerpującej i zaciekłej batalii polska gwiazda przegrała 6:2, 4:6, 5:7. Całkowity bilans ich wspólnych konfrontacji obejmuje osiem meczów i jest wyrównany do stanu 4-4. Pierwsze trzy starcia wygrywała Greczynka, po czym nastąpiła świetna seria czterech zwycięstw Świątek, przerwana dopiero przez wspominaną porażkę w turnieju na Bliskim Wschodzie.

„- Myślę, że w Dausze było dla mnie dość oczywiste, dlaczego przegrałam. I od razu po zejściu z kortu wiedziałam, co poprawić. Technicznie nie przygotowywałam się na niektóre zagrania tak, jak powinnam - analizowała teraz Iga Świątek. - Jak wróciliśmy do domu, naprawdę mocno trenowałam. Grałam też wiele dłuższych wymian, żeby nie tracić cierpliwości w ich trakcie i naprawdę móc walczyć, bo przeciwko Marii trzeba być gotowym na fizyczny mecz. Chcę naprawdę wykorzystać te treningi w meczu i to zmienić, być w tym lepsza, więc zobaczymy, jak pójdzie - dodała Polka.”

Indian Wells. O której godzinie i kiedy mecz Iga Świątek - Maria Sakkari

Nadchodzące starcie trzeciej rundy imprezy w Indian Wells zaplanowano kalendarzowo na poniedziałek, 9 marca 2026 roku. Spotkanie na korcie pomiędzy Polką a Greczynką ma rozpocząć się w nocy z poniedziałku na wtorek, w przedziale między godziną 22.30 a 23.30 polskiego czasu. Organizatorzy ustalili, że będzie to trzeci mecz od godziny 19.00, po rywalizacji Novaka Djokovicia z Aleksandarem Kovaceviciem oraz Mirry Andriejewej z Kateriną Siniakovą. Kibice w kraju będą mogli oglądać bezpośrednią relację z tego tenisowego wydarzenia na antenie stacji Canal+ Sport 2.

