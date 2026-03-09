Oskar Pietuszewski bohaterem w Portugalii. Znamy noty Polaków po ligowym hicie

Niedzielny hit portugalskiej ekstraklasy przyniósł mnóstwo wrażeń, a przyjezdni z Porto schodzili na przerwę z prowadzeniem dwa do zera. Autorem bramki był Oskar Pietuszewski, dla którego był to ósmy występ w barwach utytułowanego mistrza i drugie trafienie. Kibice z pewnością zapamiętają ten wyczyn na lata, gdyż nastoletni reprezentant Polski przeprowadził zjawiskową akcję indywidualną, ograł Nicolasa Otamendiego i perfekcyjnie umieścił piłkę w siatce.

Benfica zdołała wyrównać stan rywalizacji w osiemdziesiątej dziewiątej minucie. W ostatnich fragmentach na murawie zapanowała spora nerwowość, a w ogromne zamieszanie wmieszał się trener gospodarzy, karany czerwoną kartką. Ostatecznie obie drużyny podzieliły się punktami.

Tamtejsi dziennikarze poświęcili mnóstwo miejsca analizie gry Polaków, a największe laury zebrał strzelec bramki. Skrzydłowy grał do sześćdziesiątej czwartej minuty, kiedy zmienił go Borja Sainz. Gazeta „A Bola” wyceniła jego występ na siódemkę, a tak wysoką notę otrzymało zaledwie dwóch innych zawodników Porto. Eksperci zachwycali się jego uderzeniem i wygranym pojedynkiem z Nicolasem Otamendim, który dał prowadzenie dwa do zera.

Występ Oskara Pietuszewskiego zapisał się w historii FC Porto

Dziennikarze serwisu zerozero.pt podkreślili historyczne znaczenie tego trafienia. Wyliczono, że mając zaledwie siedemnaście lat i dziewięć miesięcy, Polak został na zawsze zapamiętany w klubowych annałach. W dziejach Porto był tylko jeden młodszy zawodnik zdobywający bramkę z Benficą.

Wysokimi notami nagrodzono również Jana Bednarka, któremu redakcja „A Bola” przyznała solidną siódemkę. Dziennikarze docenili przede wszystkim jego całkowitą dominację w powietrzu oraz nieustępliwość w bezpośrednich pojedynkach.

Skład defensywy uzupełniał Jakub Kiwior z notą rzędu sześciu punktów. Media zauważyły, że nasz stoper był odrobinę w cieniu Bednarka, lecz zagwarantował niesamowitą skuteczność i solidność w obronie. Zwrócono również uwagę na świetną współpracę Polaków, którzy na boisku doskonale się rozumieli i uzupełniali.