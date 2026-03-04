"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny", odcinek 994: zabójstwo młodego piłkarza prowadzi kryminalnych do nierozwiązanej zbrodni sprzed 25 lat

Ostatni odcinek serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" znów dostarczył widzom potężnej dawki emocji, rzucając śledczych w wir dwóch skomplikowanych spraw. Barbara i Sławomir zajęli się brutalnym atakiem na nastoletnią Mariolę Wrońską, która w stanie śpiączki trafiła do szpitala. Głównymi podejrzanymi stali się jej ojczym z kryminalną przeszłością oraz nauczyciel, a obaj stawiali opór przy pobieraniu próbek DNA, co tylko zagęściło atmosferę wokół śledztwa. W tym samym czasie kryminalni musieli rozwikłać zagadkę samosądu na pedofilu Gracjanie Rodaku, na którym ktoś wykonał zabieg lobotomii. Poprzedni epizod zamknął się więc z dwoma wstrząsającymi i otwartymi dochodzeniami. Czego zatem możemy spodziewać się po kolejnym dniu pracy wrocławskich policjantów?

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 994 - streszczenie

W najnowszym odcinku śledczy zajmą się sprawą zabójstwa młodego, obiecującego piłkarza, Brajana Komorskiego. W jego mieszkaniu funkcjonariusze znajdują fiolki zawierające nielegalne środki dopingujące, co rzuca nowe światło na sprawę. Głównym podejrzanym staje się diler ofiary, Marek Telc, który przyznaje, że sprzedawał zawodnikowi rozcieńczony towar. To z kolei doprowadziło do szantażu ze strony Komorskiego, który domagał się czystych substancji, dając policji solidny motyw. Niespodziewanie dochodzenie nabiera tempa, gdy detektywi odkrywają powiązania między obecną zbrodnią a nierozwiązanym morderstwem sprzed ćwierćwiecza, w które zamieszany był ojciec przyjaciela zamordowanego sportowca.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 994 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów wrocławskich śledczych i ich skomplikowanych dochodzeń. Najnowszy odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, łącząc współczesną zbrodnię z tajemnicą sprzed lat. Wielu widzów z pewnością zastanawia się, kiedy będą mogli obejrzeć premierowe śledztwo. Emisja 994. odcinka "Sprawiedliwych - Wydziału Kryminalnego" odbędzie się w środę, 11 marca 2026 roku, o godzinie 20:30 na antenie TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to od lat jeden z ulubionych seriali kryminalnych polskiej publiczności, który niezmiennie trzyma w napięciu. Widzowie z zapartym tchem śledzą pracę policjantów z wrocławskiej komendy, którzy pod wodzą inspektora Edwarda Kubisa rozwiązują najtrudniejsze sprawy. Każdy odcinek to nowa, wciągająca zagadka, od zabójstw po porwania, która wymaga od detektywów sprytu i nieszablonowego myślenia. Za sukcesem produkcji stoi nie tylko wciągająca fabuła, ale również znakomita obsada. W serialu występują m.in.:

Marek Włodarczyk jako inspektor Edward Kubis

Kamila Ścibiorek jako podkomisarz Paulina Wach

Michał Mrozek jako aspirant Jakub Walczak

Michał Kitliński jako komisarz Tomasz Jawor

Magdalena Margulewicz jako starszy aspirant Dagmara Górska

Gabriela Oberbek jako komisarz Aleksandra Latoszek

Przemysław Kapsa jako prokurator Kornel Jagiełło

Tomasz Radawiec jako technik Bolesław Kowalski