"Uroczysko", odcinek 215: W trakcie meczu koszykówki niespodziewanie umiera trener. Wszystko wskazuje na otrucie

Emocje w serialu "Uroczysko" ostatnio sięgnęły zenitu, a śledztwo w sprawie Edyty Wicher nabrało nieoczekiwanego tempa. Wszystko za sprawą Olka, który odnalazł kluczowy dla sprawy, skradziony maszynopis tajemniczej książki. Policja, podążając tym tropem, zaczęła podejrzewać, że motywem zbrodni była obsesyjna fascynacja autorką, co szybko doprowadziło ich do jej psychofana. W dramatycznym zwrocie akcji detektywi nie tylko go odnaleźli, ale również w ostatniej chwili uratowali mu życie. Finał tej historii pozwolił zdemaskować prawdziwe oblicza bohaterów tej historii, niczym postaci z baśni pisarki: księcia o dwóch twarzach i głupią królową. Po tak intensywnym finale, jakie kolejne tajemnice skrywa to pozornie spokojne miasteczko?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Uroczysko" odc. 215 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku będziemy świadkami dramatycznych wydarzeń na boisku koszykarskim, gdzie w trakcie meczu niespodziewanie umiera trener Borowski. Na miejscu tragedii pojawiają się policjanci, którzy rozpoczynają dochodzenie i przesłuchują świadków w ośrodku sportowym. Zmarły 55-letni Jacek ma nietypowe objawy – wykrzywioną i siną twarz, co wzbudza podejrzenia Laury. Decyduje ona o przeprowadzeniu sekcji zwłok, podczas której odkrywa niepokojący zapach migdałów, co może wskazywać na otrucie. Równolegle Filip prowadzi rozmowę z zawodnikiem, który miał konflikt z trenerem, a Anka zmaga się z demonami własnej przeszłości.

"Uroczysko" odc. 215 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwiązanie nowej, mrocznej zagadki. Nowy odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a losy bohaterów jak zwykle trzymają w napięciu. Warto już teraz zaplanować sobie wieczór, aby nie przegapić kolejnej kryminalnej intrygi w malowniczym Uroczysku. Premierowa emisja 215. odcinka "Uroczyska" odbędzie się w środę, 11 marca 2026 roku, o godzinie 20:00 na antenie TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" to serial, który od lat przyciąga widzów malowniczymi krajobrazami i mrocznymi sekretami skrywanymi przez tę turystyczną miejscowość. W centrum akcji niezmiennie znajduje się para policjantów, Agata i Filip, których odmienne charaktery tworzą zaskakująco skuteczny duet śledczy. Serial zręcznie łączy wciągające, dwuodcinkowe zagadki kryminalne z prywatnym życiem bohaterów skupionych wokół lokalnej komendy. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które sprawiają, że od serialu trudno się oderwać. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)