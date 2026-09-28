W poprzednim odcinku Heniutka znów nocą piekła ciasta i narzekała na ból nadgarstków. Bożenka obiecała, że jej pomoże, ale po spróbowaniu wypieków Sylwii Wacek i Henio uznali, że to właśnie ona powinna przygotowywać ciasta do kwiaciarnio-kawiarni. Agnieszka zadzwoniła do Janusza i wyjaśniła, że jeszcze nie wraca do Warszawy, bo chce pojechać z Zosią do rodziców Jaromira. Na planie Miłosz zaatakował Szymona, a ten wprost powiedział mu, że chodzi o osobiste urazy. Wieczorem Jerzy niepokoił się, bo Oskar i Mariola nie dawali znaku życia. W końcu dostał MMS ze zdjęciem dłoni Marioli, na której był pierścionek zaręczynowy. Co wydarzy się dalej?

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„Klan” odcinek 4747 - streszczenie

Jerzy wciąż nie będzie mógł uwierzyć, że Oskar oświadczył się Marioli, choć zobaczył już zdjęcie pierścionka. Oskar jeszcze raz potwierdzi wszystko w rozmowie telefonicznej. O zaręczynach szybko zrobi się głośno także w firmie Chojnickiego. Wieczorem Jerzy, Karol i Dominika powitają narzeczonych, a Dominika od razu wypyta Mariolę o szczegóły oświadczyn. Bożenka dotrzyma słowa i pomoże Heniutce przy pieczeniu ciast. Ola dostanie niepokojące sygnały od nieznajomego, przez które przypomni sobie dawnego stalkera. Mimo obaw razem z Ewą spróbuje czekoladek od tajemniczego nadawcy. Daniel zadzwoni do Moniki i przekaże jej, że Kaja trafiła do szpitala.

„Klan” odcinek 4747 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4747. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października 2026 roku, w TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 18:05. Informacje o ewentualnej powtórce oraz dostępności w serwisach nadawcy najlepiej sprawdzić w aktualnym programie telewizyjnym.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów oraz ludziach, którzy są częścią ich codziennego życia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, napięciami w związkach, rozstaniami, chorobami i kłopotami zawodowymi. Ważną rolę odgrywają też przyjaciele, sąsiedzi, partnerzy i dzieci, którzy wpływają na losy rodziny. To opowieść o bliskości, odpowiedzialności, konfliktach oraz decyzjach, które potrafią zmienić relacje. W serialu występują m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń

Anna Powierza jako Czesia Kot-Kurzawska

Piotr Swend jako Maciek Lubicz

Daniel Zawadzki jako Michał Chojnicki

Amelia Malesa jako Zosia Lubicz