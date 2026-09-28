W poprzednim odcinku Ayala obiecał Currowi, że jeśli sprowadzi Martinę do domu, nie odeśle jej do zakładu ani nie zgłosi na policję próby otrucia. Martina wróciła, ale Ignacio wymierzył jej jeszcze surowszą karę. Vera wyznała Lopemu prawdę o swojej przeszłości, a Petra odkryła intrygę Santosa związaną z zaproszeniami na podwieczorek u Margarity. Jana i María wróciły do pałacu, zostawiając Pię samą w kryjówce. Virtudes przekazała bliskim przykrą wiadomość, a Lorenzo wyjawił Cruz prawdziwy powód wyjazdu Marii Antonii z La Promesy. Co wydarzy się dalej?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 491 - streszczenie

Curro zapewni Martinę, że nie pozwoli Ayalowi decydować o jej życiu. Służba nadal będzie wspierać Virtudes i przeniesie przygotowywanie dżemów poza La Promesę. Do pałacu wrócą Jana i María. Ayala obieca, że przestanie nękać Martinę, lecz postawi jej jeden warunek. Dziewczyna będzie musiała zaakceptować jego ślub z Margaritą. Catalina zwierzy się Manuelowi, że chce odejść z La Promesy.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 491 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

491. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października 2026 roku, na antenie TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 15:05. Termin ewentualnej powtórki zależy od ramówki stacji.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy osadzony na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana jako dziecko była świadkiem zabójstwa matki i porwania brata. Po latach zatrudniła się jako służąca w posiadłości rodu Luján, aby poznać prawdę i odnaleźć winnych. Jej plany komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu zderzają się interesy arystokracji i służby, a bohaterowie wikłają się w romanse, tajemnice oraz walkę o pozycję. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Marga Martínez jako Petra Arcos