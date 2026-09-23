W poprzednim odcinku Yasemin rozmawiała z Sengul o zdjęciu, które zrobiono jej i Burakowi nad morzem. Obawiała się, że autor fotografii może ją śledzić i odkryć, że Pakize przebywa w szpitalu pod fałszywym nazwiskiem. Halil starał się w banku o pożyczkę w wysokości pięciu milionów dla Remziego. Yasemin wróciła wspomnieniami do dnia, w którym Tahsin odnalazł jej rodzinę, zaatakował Pakize i zabił Fatiha, którego uważała za ojca. Meltem próbowała wzbudzić zazdrość Buraka, pokazując mu rozmowę Yasemin z Keremem. Remzi przekazał Tahsinowi, że nie jest już poszukiwany, a jego kartoteka jest czysta. Co wydarzy się dalej?

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

„Splątane losy” odcinek 57 - streszczenie

Po spotkaniu z Remzim Ayfer wpadnie w panikę i postanowi zadzwonić do męża. Tymczasem Pinar porozmawia z Denizem o problemach ojca. Halil zdecyduje, że wyjawi żonie skrywaną tajemnicę. Tahsin zostanie skontrolowany przez policję. Pinar powie też matce, że widziała Buraka i Yasemin trzymających się za ręce.

„Splątane losy” odcinek 57 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

57. odcinek serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października 2026 roku. Serial będzie można oglądać w TVP1. Odcinek rozpocznie się o godzinie 14:00.

„Splątane losy” - opis serialu i obsada

„Splątane losy” to turecki serial obyczajowy o rodzinie Münevver Ketenci. Jej życie zmienia się, gdy pod domem kobiety pojawia się kilkuletnia Mine, wcześniej nieznana jej wnuczka. Przybycie dziewczynki na nowo otwiera sprawy związane z córką Münevver i dawnym rozpadem rodziny. Ważny wątek stanowi też uczucie Yasemin i młodego lekarza Buraka, które komplikują problemy ich bliskich. W fabule nie brakuje rodzinnych tajemnic, zerwanych więzi, różnic społecznych i odpowiedzialności za najbliższych. W serialu grają m.in.:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Hazal Güzel jako Mine

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer