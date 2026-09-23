W poprzednim odcinku Asia Wrońska powiedziała Łukaszowi, że chce na stałe wyjechać do Kanady, gdzie mieszka jej siostra. Zszokowany Łukasz nie chciał rozstawać się z dziećmi. W szpitalu ustalił przyczynę omdlenia i problemów kardiologicznych pacjenta, ale po porannej rozmowie z żoną sam zaczął źle się czuć. Pamiętając o przebytym zawale, postanowił zbadać serce. Kaja nie mogła pogodzić się z ultimatum ordynatora, a Wiktor po rozmowie z nią zdecydował się odejść ze stażu. Lekarka szukała wsparcia u Krystyny Jaworskiej, planowała też spotkanie z przyjaciółkami i ponownie próbowała porozmawiać z Łukaszem. Dr Orłowicz badała niesłyszącą pacjentkę z podejrzeniem chłoniaka, a później odwiedziła Tadeusza, który przechodził badania. Zuzanna opowiedziała Zycie historię swojej relacji z Tadeuszem.

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

„Szpital św. Anny” odcinek 153 - streszczenie

Martę czeka egzamin do pogotowia lotniczego, ale wcześniej zostanie wezwana do wypadku. Poszkodowana kobieta umrze, a jej mąż rzuci się na sprawcę zdarzenia. Mężczyzna zagrozi Marcie prawnikami swojego ojca, a potem spróbuje uciec z karetki. Na oddziale pacjenta przejmie Gośka Abratowska, z którą Galica szybko popadnie w konflikt. Wkrótce na SOR pojawi się prawnik pacjenta, a sprawca wypadku odmówi operacji ratującej życie. Bartek desperacko spróbuje przekonać Kaśkę, by nie wyprowadzała się z domu. Chce, żeby nadal był on ich wspólnym miejscem, ale Kaśka nie ma złudzeń, jak bardzo Bartek bywa nieprzewidywalny. Na pediatrię trafi 11-latek w ciężkim stanie. Gdy jego ojciec nie zgodzi się na konieczny zabieg, dr Hajduk zacznie szukać wsparcia prawnego.

„Szpital św. Anny” odcinek 153 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

153. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany 1 października 2026 roku na antenie TVN. Początek emisji zaplanowano na godzinę 16:50. Marta będzie musiała zmierzyć się z dramatycznymi skutkami wypadku, a Kaśka z kolejną próbą rozmowy z Bartkiem.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które podczas wymagających dyżurów muszą podejmować szybkie decyzje. Historie pacjentów przeplatają się z ich życiem prywatnym, pełnym rodzinnych problemów, miłości, ambicji i konfliktów. Ważną rolę odgrywają też przyjaźń oraz solidarność między kobietami, które mimo różnic tworzą zgrany zespół. W serialu występują m.in.:

Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz

Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk

Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka

Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska

Klaudia Koścista jako Marta Galica

Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn

Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska

Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker

Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk

Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń

Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski

Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor

Jakub Świderski jako Łukasz Wroński

Maciej Makowski jako Bartek Hajduk