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W poprzednim odcinku Asia Wrońska powiedziała Łukaszowi, że chce na stałe wyjechać do Kanady, gdzie mieszka jej siostra. Zszokowany Łukasz nie chciał rozstawać się z dziećmi. W szpitalu ustalił przyczynę omdlenia i problemów kardiologicznych pacjenta, ale po porannej rozmowie z żoną sam zaczął źle się czuć. Pamiętając o przebytym zawale, postanowił zbadać serce. Kaja nie mogła pogodzić się z ultimatum ordynatora, a Wiktor po rozmowie z nią zdecydował się odejść ze stażu. Lekarka szukała wsparcia u Krystyny Jaworskiej, planowała też spotkanie z przyjaciółkami i ponownie próbowała porozmawiać z Łukaszem. Dr Orłowicz badała niesłyszącą pacjentkę z podejrzeniem chłoniaka, a później odwiedziła Tadeusza, który przechodził badania. Zuzanna opowiedziała Zycie historię swojej relacji z Tadeuszem.
„Szpital św. Anny” odcinek 153 - streszczenie
Martę czeka egzamin do pogotowia lotniczego, ale wcześniej zostanie wezwana do wypadku. Poszkodowana kobieta umrze, a jej mąż rzuci się na sprawcę zdarzenia. Mężczyzna zagrozi Marcie prawnikami swojego ojca, a potem spróbuje uciec z karetki. Na oddziale pacjenta przejmie Gośka Abratowska, z którą Galica szybko popadnie w konflikt. Wkrótce na SOR pojawi się prawnik pacjenta, a sprawca wypadku odmówi operacji ratującej życie. Bartek desperacko spróbuje przekonać Kaśkę, by nie wyprowadzała się z domu. Chce, żeby nadal był on ich wspólnym miejscem, ale Kaśka nie ma złudzeń, jak bardzo Bartek bywa nieprzewidywalny. Na pediatrię trafi 11-latek w ciężkim stanie. Gdy jego ojciec nie zgodzi się na konieczny zabieg, dr Hajduk zacznie szukać wsparcia prawnego.
„Szpital św. Anny” odcinek 153 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
153. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany 1 października 2026 roku na antenie TVN. Początek emisji zaplanowano na godzinę 16:50. Marta będzie musiała zmierzyć się z dramatycznymi skutkami wypadku, a Kaśka z kolejną próbą rozmowy z Bartkiem.
„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada
„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które podczas wymagających dyżurów muszą podejmować szybkie decyzje. Historie pacjentów przeplatają się z ich życiem prywatnym, pełnym rodzinnych problemów, miłości, ambicji i konfliktów. Ważną rolę odgrywają też przyjaźń oraz solidarność między kobietami, które mimo różnic tworzą zgrany zespół. W serialu występują m.in.:
- Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz
- Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk
- Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka
- Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska
- Klaudia Koścista jako Marta Galica
- Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn
- Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska
- Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker
- Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk
- Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń
- Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski
- Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor
- Jakub Świderski jako Łukasz Wroński
- Maciej Makowski jako Bartek Hajduk