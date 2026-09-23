W poprzednim odcinku Kasia coraz bardziej denerwowała się przez zaangażowanie Mariusza w pomoc Jance. Mężczyzna zaniedbywał przez to dom i codzienne obowiązki, a Kasia miała też kłopot z Ksawerym, który nie chciał pójść na konsultację psychiatryczną. Aldona podejrzewała, że za internetowym hejtem wymierzonym w sklep Grzelaków stoi pan Bogumił. Po aferze z trującymi grzybami małżeństwo zaczęło tracić stałych klientów, więc Romeo wymyślił plan, jak zażegnać kryzys. Hubert nabrał pewności, że Lucyna nie mówi mu całej prawdy. Mimo sprzeciwu Asi postanowił potajemnie przeszukać sypialnię seniorki. Co wydarzy się dalej?

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD

„Barwy szczęścia” odcinek 3410 - streszczenie

Kasia i Łukasz wezmą udział w internetowej konsultacji psychiatrycznej dotyczącej Ksawerego. Chłopak podsłucha ich rozmowę i dozna szoku, gdy dowie się, że przyszedł na świat dzięki metodzie in vitro. Kłopoty Aldony i Borysa jeszcze się nasilą. Po aferze z zatruciem ich sklep zyska w sieci złośliwy przydomek „Bella Salmonella”. Wyjdzie też na jaw, że pan Bogumił zna Elżbietę. Kobieta spróbuje przemówić mu do rozsądku, bo chce pomóc przyjaciołom. Hubert za wszelką cenę będzie chciał poznać prawdę, dlatego będzie śledził Lucynę aż do jej domu i zażąda wyjaśnień. Tymczasem Joanna dzięki Natalii odkryje, że seniorka jest matką Wilka.

„Barwy szczęścia” odcinek 3410 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3410. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października 2026 roku, w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:05. Tego wieczoru Ksawery pozna prawdę o swoim pochodzeniu.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami, zawodowymi kryzysami i trudnymi decyzjami. Ich losy splatają wątki rodzinne, miłosne, społeczne, komediowe, a czasem również kryminalne. W serialu występują m.in.:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak