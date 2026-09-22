W poprzednim odcinku Kerem celowo podsunął Burakowi niewłaściwą kartę pacjenta, żeby skompromitować go przed przełożonym. Burak nie krył zaskoczenia jego zachowaniem. Meltem zagroziła Yasemin zwolnieniem ze szpitala, ponieważ widziała jej zdjęcie z Burakiem zrobione nad morzem. Münevver spotkała się z prawnikiem, by przepisać dom na Suzan i zabezpieczyć jej przyszłość po swojej śmierci. Remzi powiedział Ayfer, że jej mąż wcale nie jest tak idealny, jak jej się wydaje.

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„Splątane losy” odcinek 56 - streszczenie

Yasemin porozmawia z Sengul o zdjęciu, które zrobiono jej i Burakowi nad morzem. Zacznie się obawiać, że fotografująca ich osoba może ją śledzić. Jeśli odkryje, że Pakize przebywa w szpitalu pod fałszywym nazwiskiem, sekret szybko może wyjść na jaw. Halil uda się do banku, by starać się dla Remziego o pożyczkę w wysokości pięciu milionów. Yasemin wróci pamięcią do dnia, w którym Tahsin odnalazł jej rodzinę, zaatakował Pakize i zabił Fatiha, którego uważała za swojego ojca. Meltem spróbuje wzbudzić zazdrość Buraka, pokazując mu rozmowę Yasemin z Keremem. Remzi przekaże Tahsinowi, że nie jest już poszukiwany, a jego kartoteka została wyczyszczona.

„Splątane losy” odcinek 56 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

56. odcinek „Splątanych losów” TVP1 wyemituje 30 września 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 14:00. Yasemin będzie próbowała ustalić, kto zrobił jej zdjęcie z Burakiem nad morzem. Ważne wieści usłyszy również Tahsin.

„Splątane losy” - opis serialu i obsada

„Splątane losy” to turecki serial obyczajowy o rodzinie, której życie zmienia się, gdy pod domem zamożnej Münevver pojawia się kilkuletnia Mine. Dziewczynka okazuje się wnuczką kobiety, o której istnieniu Münevver nie wiedziała. Jej przybycie ponownie otwiera bolesne sprawy związane z córką Münevver i rozpadem rodziny. W centrum historii są rodzinna tajemnica oraz konsekwencje decyzji, które wpłynęły na kilka pokoleń. Ważny wątek stanowi też uczucie Yasemin i młodego lekarza Buraka, komplikowane przez sytuację ich rodzin. Serial łączy dramat rodzinny z romansem, opowiadając o zerwanych więziach, różnicach społecznych i odpowiedzialności za bliskich. W serialu występują m.in.:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Hazal Güzel jako Mine

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer