W poprzednim odcinku dziecko i Beyza przeszli testy DNA. Sila zaczęła łączyć fakty i coraz mocniej podejrzewała Mukadder. W całym zamieszaniu Derya umierała ze strachu. Problemy Beyzy i Nusreta narastały, a Cihan postanowił odbyć trudną rozmowę z matką. Co wydarzy się dalej?

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„Panna młoda” odcinek 211 - streszczenie

Cihan przykuje Beyzę kajdankami do rury. Nusret zamierza zostawić ją samą w opałach i ratować się ucieczką. Mukadder powstrzyma go jednak, proponując mu układ. Zdesperowany Nusret będzie próbował dotrzeć do prezeski fundacji i zażąda z nią rozmowy.

„Panna młoda” odcinek 211 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

211. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany 30 września 2026 roku w TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 17:20. W centrum wydarzeń znajdą się Cihan, Beyza, Nusret i Mukadder.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hançer, sierocie, która od najmłodszych lat musi radzić sobie z życiowymi trudnościami. Dziewczyna opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by opłacić jego leczenie. Cihan, jedyny spadkobierca bogatej rodziny, również godzi się na zaaranżowane małżeństwo. Po przeprowadzce do jego rezydencji Hançer odkrywa, że mieszka tam także Beyza, była żona Cihana. Mukadder chce odesłać Hançer po narodzinach wnuka, ale między małżonkami rodzi się uczucie. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin