"Panna młoda": streszczenie odcinka 211

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-22 9:25

W 211. odcinku „Panny młodej” Cihan posunie się wobec Beyzy do drastycznego kroku. Nusret będzie chciał zostawić ją w opałach i ratować się ucieczką. Mukadder nie pozwoli mu jednak tak łatwo odejść, bo zaproponuje mu układ. Czy Nusret zdecyduje się na jej warunki?

W poprzednim odcinku dziecko i Beyza przeszli testy DNA. Sila zaczęła łączyć fakty i coraz mocniej podejrzewała Mukadder. W całym zamieszaniu Derya umierała ze strachu. Problemy Beyzy i Nusreta narastały, a Cihan postanowił odbyć trudną rozmowę z matką. Co wydarzy się dalej?

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„Panna młoda” odcinek 211 - streszczenie

Cihan przykuje Beyzę kajdankami do rury. Nusret zamierza zostawić ją samą w opałach i ratować się ucieczką. Mukadder powstrzyma go jednak, proponując mu układ. Zdesperowany Nusret będzie próbował dotrzeć do prezeski fundacji i zażąda z nią rozmowy.

„Panna młoda” odcinek 211 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

211. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany 30 września 2026 roku w TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 17:20. W centrum wydarzeń znajdą się Cihan, Beyza, Nusret i Mukadder.

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„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hançer, sierocie, która od najmłodszych lat musi radzić sobie z życiowymi trudnościami. Dziewczyna opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by opłacić jego leczenie. Cihan, jedyny spadkobierca bogatej rodziny, również godzi się na zaaranżowane małżeństwo. Po przeprowadzce do jego rezydencji Hançer odkrywa, że mieszka tam także Beyza, była żona Cihana. Mukadder chce odesłać Hançer po narodzinach wnuka, ale między małżonkami rodzi się uczucie. W serialu występują m.in.:

  • Talya Çelebi jako Hançer
  • Türkseve jako Cihan
  • Can Tarakçı jako Cemil
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
  • Elif Çapkin jako Yonca
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya
  • Sidal Damar jako Sinem
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine
  • Türker Kantar jako Emir
  • Çisel Kuskan jako Beyza
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin
Zamyślony Cihan z serialu Panna młoda patrzy na kobietę. O streszczeniu 211. odcinka przeczytasz na Eska.
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