W poprzednim odcinku Dominika wypytywała Mariolę o jej relację z Oskarem. Mariola przyznała, że czeka na konkretny krok z jego strony, dlatego wieczorem Dominika zasugerowała Jerzemu, by porozmawiał o tym z bratem. Agnieszka coraz bardziej martwiła się o Zosię. Po kolejnej rozmowie z córką nabrała przekonania, że w jej małżeństwie dzieje się źle, choć Zosia nie chciała niczego wyjaśnić. Agnieszka powiedziała Januszowi, że jedzie do Pragi, bo była pewna, że wydarzyło się tam coś poważnego. Bolek i Heniutka martwili się o związek Bożenki i Miłosza. Z kolei na planie filmowym Magda pokazała młodemu Kazuniowi obrączkę i oznajmiła, że jej mąż Szymon będzie teraz ojcem dla ich syna.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

„Klan” odcinek 4744 - streszczenie

Tymon dowie się od Janusza, że Agnieszka nagle wyjechała do Pragi, by wreszcie sprawdzić, co dzieje się u Zosi. Chcąc odciążyć Sokołowskiego, zaoferuje pomoc przy Julci. Zadeklaruje, że będzie odwoził dziewczynkę do szkoły i ją odbierał, a nawet ugotuje obiad. Po rozmowie z Dominiką Jerzy zacznie swatać Oskara z Mariolą i namówi brata na konkretny gest. Oskar zarezerwuje weekend w ekskluzywnym hotelu, ale szybko okaże się, że Mariola oczekiwała czegoś zupełnie innego. Heniutka, wykończona nocnym pieczeniem ciast, trafi do lekarza. Usłyszy, że problem z nadgarstkiem wymaga operacji. Wiga przygotuje uroczystą kolację na powrót Pawełka i Toli z Bieszczad. Lubiczowie i zaproszeni Skoczkowie z niecierpliwością będą czekać na przyjazd młodzieży.

„Klan” odcinek 4744 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4744. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany w środę, 30 września 2026 roku, w TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 18:05. Wtedy wrócą wątki Agnieszki, Zosi, Heniutki oraz Oskara i Marioli.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów i bliskich im osobach. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, napięciami w małżeństwach, rozstaniami, chorobami i kłopotami w pracy. W ich życiu nie brakuje też przyjaźni, nowych związków oraz decyzji, które z czasem zmieniają relacje. Obok Lubiczów ważną rolę odgrywają ich partnerzy, dzieci, sąsiedzi i przyjaciele. W serialu grają m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Jakub Świderski jako Norbert Piątkowski

Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń

Piotr Swend jako Maciek Lubicz

Jacek Borkowski jako Piotr Rafalski

Amelia Malesa jako Zosia Lubicz