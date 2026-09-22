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W poprzednim odcinku służba potajemnie gotowała dżemy na sprzedaż. Rómulo widział, jak bardzo wszystkim zależy na tym pomyśle, i zgodził się zalegalizować produkcję, by dać Virtudes szansę na lepsze życie. Vera zaczęła podejrzewać, że to Santos sprowadził jej matkę do La Promesy. Cruz urządziła koncert na powitanie Manuela. Vera rozmawiała też z Lopem i przekonywała go, że w miłości liczą się szczerość i odwaga, a nie tytuły ani pieniądze. Co przyniesie kolejny odcinek?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 488 - streszczenie
Adriano zaprosi Catalinę na spacer i będzie liczył, że spokojna rozmowa zbliży ich do siebie. Curro wróci do La Promesy, a Manuelowi wyzna, że pomógł Martinie uciec z sanatorium. Manuel ostatecznie zgodzi się na koncert, lecz postawi markizie zaskakujący warunek. Stan Píi nadal będzie się pogarszał. Vera, mimo próśb matki, nie zgodzi się wrócić do rodzinnego domu.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 488 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
488. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany 30 września 2026 roku na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. O tej porze będzie można śledzić dalsze losy mieszkańców La Promesy.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Historia koncentruje się na Janie, która zatrudnia się jako służąca w posiadłości rodu Luján, by wyjaśnić sprawę śmierci matki i odnaleźć porwanego brata. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu splatają się romanse, rodzinne sekrety, walka o majątek, zdrady i konflikty między arystokracją a służbą. Ważną częścią opowieści są też losy pracowników posiadłości, ich przyjaźnie, miłości i spory. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero jako Candela García
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
- Alberto González jako Juan Ezquerdo
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz
- Sara Molina jako María Fernández
- Laura Simón jako Lola Montoro
- Rafa de Vera jako Conrado Funes