W poprzednim odcinku służba potajemnie gotowała dżemy na sprzedaż. Rómulo widział, jak bardzo wszystkim zależy na tym pomyśle, i zgodził się zalegalizować produkcję, by dać Virtudes szansę na lepsze życie. Vera zaczęła podejrzewać, że to Santos sprowadził jej matkę do La Promesy. Cruz urządziła koncert na powitanie Manuela. Vera rozmawiała też z Lopem i przekonywała go, że w miłości liczą się szczerość i odwaga, a nie tytuły ani pieniądze. Co przyniesie kolejny odcinek?

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 488 - streszczenie

Adriano zaprosi Catalinę na spacer i będzie liczył, że spokojna rozmowa zbliży ich do siebie. Curro wróci do La Promesy, a Manuelowi wyzna, że pomógł Martinie uciec z sanatorium. Manuel ostatecznie zgodzi się na koncert, lecz postawi markizie zaskakujący warunek. Stan Píi nadal będzie się pogarszał. Vera, mimo próśb matki, nie zgodzi się wrócić do rodzinnego domu.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 488 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

488. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany 30 września 2026 roku na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. O tej porze będzie można śledzić dalsze losy mieszkańców La Promesy.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Historia koncentruje się na Janie, która zatrudnia się jako służąca w posiadłości rodu Luján, by wyjaśnić sprawę śmierci matki i odnaleźć porwanego brata. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu splatają się romanse, rodzinne sekrety, walka o majątek, zdrady i konflikty między arystokracją a służbą. Ważną częścią opowieści są też losy pracowników posiadłości, ich przyjaźnie, miłości i spory. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes