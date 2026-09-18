W poprzednim odcinku Burak postanowił przestać ukrywać związek z Yasemin. Suzan wyznała Ayfer, że od dawna traktuje rodzinę Münevver jak własną. Remzi szukał wpływowej osoby, która mogłaby pomóc Tahsinowi odzyskać wolność. Münevver zapisała Mine do szkoły, a podczas przyjęcia Burak zaprosił Yasemin do tańca.

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„Splątane losy” odcinek 53 - streszczenie

Meltem publicznie znieważy Yasemin, a później pokłóci się z Burakiem. Serhat i Cem będą namawiać Kerema, by skupił się na pracy i swoich obowiązkach. Burak odwiezie Yasemin do domu, a ona zaprosi go na kawę. Ayfer poprosi Halila, by unikał kontaktu z Remzim. Tymczasem Mine będzie przygotowywać się do szkoły.

„Splątane losy” odcinek 53 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

53. odcinek serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany 25 września 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Tego dnia Meltem znieważy Yasemin, a jej konflikt z Burakiem wybuchnie na oczach innych.

„Splątane losy” - opis serialu i obsada

„Splątane losy” to turecki serial obyczajowy o rodzinie, której życie zmienia się, gdy pod domem zamożnej Münevver pojawia się kilkuletnia Mine. Dziewczynka okazuje się wnuczką kobiety, o której istnieniu Münevver nie wiedziała. Jej przybycie ponownie otwiera sprawy związane z córką Münevver i rozpadem rodziny. W centrum historii znajduje się rodzinna tajemnica oraz konsekwencje decyzji, które wpłynęły na kilka pokoleń. W tle rozwija się uczucie Yasemin i młodego lekarza Buraka, komplikowane przez sytuację ich rodzin. Serial łączy dramat rodzinny z romansem, konfliktami pokoleniowymi i różnicami społecznymi. W obsadzie są:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Hazal Güzel jako Mine

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer