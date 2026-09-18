W poprzednim odcinku Remzi odwiedził Munevver, aby przekazać jej wiadomość o śpiączce Pakize. Kiedy dowiedział się, że kobieta już o tym wie, zasugerował, że Halil może ukrywać przed nią inne tajemnice. Munevver zaczęła tracić zaufanie do Halila. Tymczasem Ayfer wyznała Pinar, że nie akceptuje związku Buraka i Yasemin. Martwiła się też ich wieloletnią zależnością od Munevver oraz możliwością utraty domu po powrocie jej dzieci. Remzi spotkał się z Halilem, zażądał od niego pieniędzy i zagroził ujawnieniem informacji o Tahsinie. Co wydarzy się dalej?

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„Splątane losy” odcinek 50 - streszczenie

Tahsin zmusi Remziego do współpracy i zażąda od niego konkretnych postępów w poszukiwaniach Pakize. Oznajmi też, że Remzi ma załatwić mu wolność. Munevver zapisze Mine do szkoły, a Yasemin i Burak wyznają sobie miłość podczas rozmowy przez telefon. Halil odnajdzie Remziego i zażąda, by trzymał się z dala od Munevver. Remzi zagrozi jednak ujawnieniem prawdy o tym, że dom Halila nie należy do niego. Między mężczyznami dojdzie do bójki. Yasemin ostrzeże Munevver przed niebezpieczeństwem grożącym Mine, ale nie zdradzi szczegółów.

„Splątane losy” odcinek 50 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

50. odcinek serialu „Splątane losy” TVP1 pokaże we wtorek, 22 września 2026 roku. Początek emisji zaplanowano na godzinę 14:00. To właśnie wtedy widzowie poznają dalsze losy Munevver, Mine, Yasemin i Buraka.

„Splątane losy” - opis serialu i obsada

„Splątane losy” to turecki serial obyczajowy o rodzinie Münevver, której życie zmienia się, gdy pod jej domem pojawia się kilkuletnia Mine. Dziewczynka okazuje się nieznaną wnuczką zamożnej kobiety. Jej przybycie sprawia, że wracają sprawy związane z córką Münevver i dawnym rozpadem rodziny. Ważnym wątkiem pozostaje też uczucie Yasemin i młodego lekarza Buraka, które komplikują problemy ich bliskich. W historii nie brakuje rodzinnych tajemnic, zerwanych więzi, konfliktów pokoleniowych, różnic społecznych i trudnych decyzji dotyczących najbliższych. W obsadzie są m.in.:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Hazal Güzel jako Mine

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer