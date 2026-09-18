W poprzednim odcinku Tahsin zmusił Remziego do współpracy, a Münevver zapisała Mine do szkoły. Yasemin i Burak rozmawiali przez telefon i wyznali sobie miłość. Halil odnalazł Remziego i zażądał, by trzymał się z dala od Münevver. Remzi zagroził ujawnieniem, że dom Halila nie należy do niego, a między mężczyznami doszło do bójki. Yasemin ostrzegła Münevver przed niebezpieczeństwem grożącym Mine, lecz nie podała szczegółów. Tahsin zażądał postępów w poszukiwaniach Pakize i nakazał Remziemu pomóc mu odzyskać wolność. Co wydarzy się dalej?

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„Splątane losy” odcinek 51 - streszczenie

Münevver tymczasowo zapisze Mine do szkoły w swojej dzielnicy. Tahsin będzie liczył, że Remzi pomoże mu odzyskać wolność. W szpitalu zapanuje poruszenie przed zbliżającą się rocznicową imprezą. Yasemin zwierzy się Şengül, że coraz trudniej ukrywać przed Burakiem prawdę o matce. Niedługo później niespodziewanie spotka Buraka u Firdevs.

„Splątane losy” odcinek 51 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

51. odcinek serialu „Splątane losy” będzie można obejrzeć w środę, 23 września 2026 roku, w TVP1. Początek emisji zaplanowano na godzinę 14:00. Yasemin znów znajdzie się w trudnej sytuacji, a Tahsin nie przestanie walczyć o wolność. Münevver będzie natomiast musiała zadbać o Mine i jej szkolną przyszłość.

„Splątane losy” - opis serialu i obsada

„Splątane losy” to turecki serial obyczajowy o rodzinie, której życie zmienia się, gdy kilkuletnia Mine pojawia się pod domem zamożnej Münevver. Dziewczynka okazuje się jej nieznaną wnuczką, a jej przybycie ponownie otwiera bolesne sprawy związane z córką Münevver i rozpadem rodziny. W centrum historii znajduje się rodzinna tajemnica oraz konsekwencje decyzji, które odcisnęły piętno na kilku pokoleniach. W tle rozwija się uczucie Yasemin i młodego lekarza Buraka, wystawiane na próbę przez sytuację w ich rodzinach. W serialu nie brakuje zerwanych więzi, konfliktów pokoleniowych, różnic społecznych i trudnych decyzji dotyczących bliskich. W obsadzie znaleźli się:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Hazal Güzel jako Mine

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer