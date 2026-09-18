W poprzednim odcinku Münevver tymczasowo zapisała Mine do szkoły w swojej dzielnicy. Tahsin liczył na to, że Remzi pomoże mu odzyskać wolność. W szpitalu trwały przygotowania do rocznicowej imprezy. Yasemin zwierzyła się Sengul, że coraz trudniej ukrywać jej przed Burakiem prawdę o matce. Niedługo później niespodziewanie spotkała Buraka u Firdevs.

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„Splątane losy” odcinek 52 - streszczenie

Burak postanowi, że nie będzie już ukrywał związku z Yasemin. Suzan wyzna Ayfer, że od dawna traktuje rodzinę Münevver jak własną. Remzi zacznie szukać wpływowej osoby, która mogłaby pomóc Tahsinowi odzyskać wolność. Münevver zapisze Mine do szkoły. Podczas przyjęcia Burak zaprosi Yasemin do tańca.

„Splątane losy” odcinek 52 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

52. odcinek „Splątanych losów” będzie można obejrzeć 24 września 2026 roku w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 14:00. Serial zostanie pokazany w popołudniowym paśmie stacji.

„Splątane losy” - opis serialu i obsada

„Splątane losy” to turecki serial obyczajowy o rodzinie, której życie zmienia się, gdy pod domem zamożnej Münevver pojawia się kilkuletnia Mine. Dziewczynka okazuje się jej nieznaną dotąd wnuczką. Jej przybycie na nowo otwiera sprawy związane z córką Münevver i dawnym rozpadem rodziny. Ważnym wątkiem jest również uczucie Yasemin i młodego lekarza Buraka, komplikowane przez sytuację ich bliskich. W tle pojawiają się rodzinne tajemnice, zerwane więzi, konflikty pokoleniowe i różnice społeczne. W serialu występują:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Hazal Güzel jako Mine

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer