Dlaczego czarne ubrania szybko tracą kolor? Ten etap prania ma znaczenie

Czarne ubrania z czasem mogą tracić intensywny kolor, ale nie zawsze jest to wyłącznie efekt częstego prania.

Na wygląd ciemnych tkanin wpływają m.in. temperatura, program prania, tarcie oraz sposób przygotowania rzeczy przed włożeniem do pralki.

Odpowiednie sortowanie ubrań, delikatniejsze pranie i właściwy detergent mogą pomóc dłużej zachować głęboki kolor czarnych rzeczy.

Jest też jeden bardzo prosty etap, o którym wiele osób zapomina, a warto wprowadzić go do każdego prania ciemnych ubrań.

Barwnik znajdujący się we włóknach może z czasem ulegać wypłukiwaniu. Proces ten jest naturalny, ale niektóre sposoby prania mogą go przyspieszać. Szczególnie niekorzystne może być częste pranie w wysokiej temperaturze oraz stosowanie nieodpowiednich programów.

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Znaczenie ma także tarcie. Czarne ubrania, które podczas prania intensywnie ocierają się o inne rzeczy, mogą szybciej tracić swoją pierwotną powierzchnię i wyglądać na sprane. Dlatego przed wrzuceniem ich do bębna warto poświęcić chwilę na odpowiednie przygotowanie.

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Ten prosty etap często jest pomijany

Jednym z najprostszych sposobów na ograniczenie blaknięcia jest pranie czarnych ubrań na lewej stronie. Dzięki temu zewnętrzna część materiału ma mniejszy bezpośredni kontakt z pozostałymi rzeczami oraz wnętrzem bębna. Warto również wybierać niższe temperatury, jeśli pozwala na to metka konkretnego ubrania. Dobrze jest też używać detergentu przeznaczonego do ciemnych tkanin i nie przesadzać z jego ilością. Więcej środka piorącego nie oznacza automatycznie lepszego efektu. Ważne jest również odpowiednie sortowanie. Czarne i bardzo ciemne rzeczy najlepiej prać razem, zamiast mieszać je z jasnymi ubraniami.

Po zakończeniu prania nie warto pozostawiać mokrych rzeczy na długo w pralce. Mogą wtedy nabrać nieprzyjemnego zapachu, a wilgotne włókna są bardziej podatne na zagniecenia. Ciemne ubrania dobrze jest także suszyć w sposób zgodny z zaleceniami producenta, szczególnie jeśli materiał nie powinien być wystawiany na intensywne słońce.

Jeśli więc ulubione czarne spodnie albo bluza zaczynają wyglądać na sprane, nie zawsze oznacza to konieczność ich wymiany. Czasami wystarczy zmienić kilka nawyków podczas prania. Najprostszy z nich można wprowadzić od razu, przed zamknięciem pralki po prostu odwróć czarne ubrania na lewą stronę.