W poprzednim odcinku Remzi znalazł sposób, by zdobyć więcej informacji o Münevver. Pracownicy szpitala rozmawiali o Buraku i Yasemin, a para postanowiła ukrywać swoją relację. Mimo nacisków i krążących plotek Yasemin nie chciała rezygnować z pracy na izbie przyjęć. Tymczasem fotograf, który robił zdjęcia rezydencji, zaniepokoił jej właścicielkę. Co wydarzy się dalej?

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„Splątane losy” odcinek 40 - streszczenie

Mine będzie sortować ubrania według kolorów i pokaże, czego nauczyła się od Pinar. Halil da Remziemu tydzień na zdobycie informacji o Pakize i Yasemin. Halil odkryje również, że Remzi współpracuje z Mahirem. Münevver będzie obawiać się o bezpieczeństwo Mine. Tahsin zaplanuje podróż do Stambułu.

„Splątane losy” odcinek 40 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

40. odcinek „Splątanych losów” zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września 2026 roku, w TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 14:00. W tym odcinku Mine pokaże, czego nauczyła się od Pinar, a Halil postawi Remziemu konkretne zadanie.

„Splątane losy” - opis serialu i obsada

„Splątane losy” to turecki serial obyczajowy o rodzinie, której życie zmienia pojawienie się kilkuletniej Mine pod domem zamożnej Münevver. Dziewczynka okazuje się jej nieznaną wnuczką, a jej przybycie na nowo otwiera bolesne sprawy związane z córką Münevver i dawnym rozpadem rodziny. W centrum historii znajduje się rodzinna tajemnica oraz konsekwencje decyzji, które wpłynęły na kilka pokoleń. Ważny wątek stanowi także uczucie Yasemin i młodego lekarza Buraka, komplikowane przez sytuację ich rodzin. Serial łączy dramat rodzinny z romansem, historią zerwanych więzi, konfliktami pokoleniowymi i różnicami społecznymi. W obsadzie znaleźli się:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Hazal Güzel jako Mine

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer