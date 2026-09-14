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W poprzednim odcinku Martina, przebywająca w klinice psychiatrycznej, otrzymała od Curra pokrzepiający list, który dodał jej sił. Rómulo zdemaskował Virtudes przed jej matką i zmusił dziewczynę do wyjaśnień. Virtudes w końcu powiedziała, dlaczego ukradła z kościoła złoty kielich. Catalina wyjaśniła bratu, z jakiego powodu zajęła jego hangar, a Manuel postanowił urządzić sobie pracownię w pałacu. Alonso, chcąc uniknąć kolejnych niezręcznych sytuacji, stanowczo poprosił Marię Antonię o wyjazd z La Promesy. Czego teraz się spodziewać?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 482 - streszczenie
Margarita zaplanuje podwieczorek dla przyjaciółek. Cruz oburzy się, gdy pozna listę zaproszonych gości. Lope i Vera, coraz bardziej zakochani, zaczną snuć plany na wspólną przyszłość. Manuel będzie urządzał nową pracownię, ale wciąż ma żal do matki o to, że zszargała reputację Cataliny. Tymczasem Alonso i Cruz ponownie się do siebie zbliżą. Simona i Virtudes pojadą z panem Baezą na plebanię, by oddać kielich, który Virtudes ukradła z kościoła.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 482 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
482. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września 2026 roku, na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. Margarita będzie szykować podwieczorek, a lista zaproszonych gości wywoła oburzenie Cruz.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja toczy się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. W centrum historii jest Jana, która zatrudnia się jako służąca w posiadłości rodu Luján, by odkryć prawdę o śmierci matki i porwaniu brata. Chce też odnaleźć winnych, ale uczucie do Manuela, syna markiza, komplikuje jej plany. W pałacu nie brakuje intryg, romansów, zemsty, walki o majątek i konfliktów między arystokracją a służbą. W obsadzie są między innymi:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero jako Candela García
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Marga Martínez jako Petra Arcos