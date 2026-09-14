W poprzednim odcinku Martina, przebywająca w klinice psychiatrycznej, otrzymała od Curra pokrzepiający list, który dodał jej sił. Rómulo zdemaskował Virtudes przed jej matką i zmusił dziewczynę do wyjaśnień. Virtudes w końcu powiedziała, dlaczego ukradła z kościoła złoty kielich. Catalina wyjaśniła bratu, z jakiego powodu zajęła jego hangar, a Manuel postanowił urządzić sobie pracownię w pałacu. Alonso, chcąc uniknąć kolejnych niezręcznych sytuacji, stanowczo poprosił Marię Antonię o wyjazd z La Promesy. Czego teraz się spodziewać?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 482 - streszczenie

Margarita zaplanuje podwieczorek dla przyjaciółek. Cruz oburzy się, gdy pozna listę zaproszonych gości. Lope i Vera, coraz bardziej zakochani, zaczną snuć plany na wspólną przyszłość. Manuel będzie urządzał nową pracownię, ale wciąż ma żal do matki o to, że zszargała reputację Cataliny. Tymczasem Alonso i Cruz ponownie się do siebie zbliżą. Simona i Virtudes pojadą z panem Baezą na plebanię, by oddać kielich, który Virtudes ukradła z kościoła.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 482 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

482. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września 2026 roku, na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. Margarita będzie szykować podwieczorek, a lista zaproszonych gości wywoła oburzenie Cruz.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja toczy się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. W centrum historii jest Jana, która zatrudnia się jako służąca w posiadłości rodu Luján, by odkryć prawdę o śmierci matki i porwaniu brata. Chce też odnaleźć winnych, ale uczucie do Manuela, syna markiza, komplikuje jej plany. W pałacu nie brakuje intryg, romansów, zemsty, walki o majątek i konfliktów między arystokracją a służbą. W obsadzie są między innymi:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Marga Martínez jako Petra Arcos