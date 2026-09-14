"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 482

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-14 10:40

W 482. odcinku „La Promesa - pałac tajemnic” Margarita zacznie przygotowania do podwieczorku w gronie przyjaciółek. Gdy Cruz zobaczy listę zaproszonych kobiet, nie kryje oburzenia. Manuel wciąż nie potrafi pogodzić się z tym, co jego matka zrobiła Catalinie. W pałacu znów zrobi się nerwowo.

W poprzednim odcinku Martina, przebywająca w klinice psychiatrycznej, otrzymała od Curra pokrzepiający list, który dodał jej sił. Rómulo zdemaskował Virtudes przed jej matką i zmusił dziewczynę do wyjaśnień. Virtudes w końcu powiedziała, dlaczego ukradła z kościoła złoty kielich. Catalina wyjaśniła bratu, z jakiego powodu zajęła jego hangar, a Manuel postanowił urządzić sobie pracownię w pałacu. Alonso, chcąc uniknąć kolejnych niezręcznych sytuacji, stanowczo poprosił Marię Antonię o wyjazd z La Promesy. Czego teraz się spodziewać?

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 482 - streszczenie

Margarita zaplanuje podwieczorek dla przyjaciółek. Cruz oburzy się, gdy pozna listę zaproszonych gości. Lope i Vera, coraz bardziej zakochani, zaczną snuć plany na wspólną przyszłość. Manuel będzie urządzał nową pracownię, ale wciąż ma żal do matki o to, że zszargała reputację Cataliny. Tymczasem Alonso i Cruz ponownie się do siebie zbliżą. Simona i Virtudes pojadą z panem Baezą na plebanię, by oddać kielich, który Virtudes ukradła z kościoła.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 482 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

482. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września 2026 roku, na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. Margarita będzie szykować podwieczorek, a lista zaproszonych gości wywoła oburzenie Cruz.

Polecany artykuł:

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja toczy się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. W centrum historii jest Jana, która zatrudnia się jako służąca w posiadłości rodu Luján, by odkryć prawdę o śmierci matki i porwaniu brata. Chce też odnaleźć winnych, ale uczucie do Manuela, syna markiza, komplikuje jej plany. W pałacu nie brakuje intryg, romansów, zemsty, walki o majątek i konfliktów między arystokracją a służbą. W obsadzie są między innymi:

  • Ana Garcés jako Jana Expósito
  • Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
  • Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
  • Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
  • Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
  • Teresa Quintero jako Candela García
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján
  • Paula Losada jako Jimena
  • Marga Martínez jako Petra Arcos
Dwie służące w zielonych strojach przed pałacem. O tajemnicach serialu La Promesa przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 8

Rolki

La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic